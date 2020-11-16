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СМИ: Трамп хочет принять жесткие меры против Китая 

Прайм и ещё 4 42 минуты назад
Трамп хочет принять жесткие меры против Китая
Фото: © РИА Новости. Владимир Астапкович
Лидер США Дональд Трамп намерен принять жесткие меры в отношении Китая до конца своего президентского срока, могут быть введены санкции, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в администрации.
По данным издания, чиновники администрации Трампа планируют ввести санкции или ограничить торговлю с большим количеством китайских компаний, должностных лиц и госструктур за предполагаемое нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском Автономном районе КНР и Гонконге или за создание угроз национальной безопасности США.
Источники портала также сообщили, что не стоит ожидать, что администрация американского лидера пойдет на закрытие консульств Китая в США или на какие-либо крупные шаги в отношении Тайваня. Американские специалисты обсуждают расширение списка компаний КНР, которые, как считает минобороны США, связаны с китайскими военными. Также обсуждается возможность введения санкций за "возрастающее применение принудительного труда" в рыболовной промышленности, которая считается высококонкурентной.

"Пока Пекин не изменит свой курс и не станет ответственным игроком на мировой арене, будущие президенты США сочтут самоубийственным с политической точки зрения отменять исторические меры президента Трампа", — заявил порталу руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Джон Эллиот.

Трамп планирует ввести такие меры, отмечает портал, поскольку он попытается сделать так, чтобы его оппоненту Джо Байдену было "политически невыгодно" изменять курс в отношении КНР.
По данным Axios, глава Национальной разведки США Джон Рэтклифф скоро должен выступить и рассказать о "злонамеренных действиях" КНР в США.
Ранее Трамп подписал указ, запрещающий американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР, с 11 января 2021 года. По заявлению Трампа, такие компании собирают средства, в том числе и у американских инвесторов и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы. Затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая, утверждает Трамп. Перечень компаний, чьи ценные бумаги будет запрещено покупать, пока не утвержден.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Китай , Пекин , США
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