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Трамп анонсировал «большие иски» против выборов 2020 года 

Газета.Ru 41 минуту назад
Трамп анонсировал «большие иски» против выборов 2020 года
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует подать "большие иски", которые покажут неконституционность выборов 2020 года. Об этом президент написал у себя в Twitter.

"Многие судебные дела, которые возбуждаются по всей стране, — это не наши дела, а дела людей, которые видели ужасные злоупотребления. Наши большие иски, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение тем, что было сделано для изменения исхода, скоро будут поданы! " — сообщил Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены. Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , ООН , CNN , Fox News , телеканал NBC , телеканал АВС , США
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