Трамп анонсировал «большие иски» против выборов 2020 года 

"Многие судебные дела, которые возбуждаются по всей стране, — это не наши дела, а дела людей, которые видели ужасные злоупотребления. Наши большие иски, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение тем, что было сделано для изменения исхода, скоро будут поданы! " — сообщил Трамп.