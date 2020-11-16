Трамп анонсировал «большие иски» против выборов 2020 года 

Президент США Дональд Трамп сообщил, что планирует подать "большие иски", которые покажут неконституционность выборов 2020 года. Об этом президент написал у себя в Twitter.
"Многие судебные дела, которые возбуждаются по всей стране, — это не наши дела, а дела людей, которые видели ужасные злоупотребления. Наши большие иски, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение тем, что было сделано для изменения исхода, скоро будут поданы! " — сообщил Трамп.
3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены. Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.