Определен лидер по голосованию в Молдавии

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Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента республики после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков, расположенных внутри страны, сообщает ЦИК

В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане республики выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Соперником Санду был баллотирующийся на второй срок Игорь Додон . Явка, по данным ЦИК, к 22:00 мск составила 52,63 процента.

Главу "Действия и солидарности" поддержали 56,28 процента избирателей внутри страны, за Додона проголосовали 43,72 процента граждан.

Канаде. В целом, ЦИК обработал 98,69 процента протоколов. До сих пор продолжается работа избирательных участков в США

По закону победителем станет кандидат, получивший более половины голосов, порога явки во втором туре нет.

Как заявил замглавы комиссии Владимир Шарбан , второй тур прошел без серьезных нарушений, способных повлиять на результат.

Сообщалось, что в полицию поступило около 200 заявлений о случаях агитации в день голосования, попытках подкупа избирателей и других нарушениях.