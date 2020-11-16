Определен лидер по голосованию в Молдавии

Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента республики после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков, расположенных внутри страны, сообщает ЦИК.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане республики выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Соперником Санду был баллотирующийся на второй срок Игорь Додон. Явка, по данным ЦИК, к 22:00 мск составила 52,63 процента.
Главу "Действия и солидарности" поддержали 56,28 процента избирателей внутри страны, за Додона проголосовали 43,72 процента граждан.
В целом, ЦИК обработал 98,69 процента протоколов. До сих пор продолжается работа избирательных участков в США и Канаде.
По закону победителем станет кандидат, получивший более половины голосов, порога явки во втором туре нет.
Как заявил замглавы комиссии Владимир Шарбан, второй тур прошел без серьезных нарушений, способных повлиять на результат.
Сообщалось, что в полицию поступило около 200 заявлений о случаях агитации в день голосования, попытках подкупа избирателей и других нарушениях.