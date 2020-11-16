Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Санду лидирует на выборах главы Молдавии по 100% голосов внутри страны 

РИА Новости и ещё 3 23 минуты назад
Определен лидер по голосованию в Молдавии
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Экс-премьер Молдавии и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду лидирует во втором туре выборов президента республики после обработки 100 процентов протоколов с избирательных участков, расположенных внутри страны, сообщает ЦИК.
В воскресенье в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане республики выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Соперником Санду был баллотирующийся на второй срок Игорь Додон. Явка, по данным ЦИК, к 22:00 мск составила 52,63 процента.
Главу "Действия и солидарности" поддержали 56,28 процента избирателей внутри страны, за Додона проголосовали 43,72 процента граждан.
В целом, ЦИК обработал 98,69 процента протоколов. До сих пор продолжается работа избирательных участков в США и Канаде.
По закону победителем станет кандидат, получивший более половины голосов, порога явки во втором туре нет.
Как заявил замглавы комиссии Владимир Шарбан, второй тур прошел без серьезных нарушений, способных повлиять на результат.
Сообщалось, что в полицию поступило около 200 заявлений о случаях агитации в день голосования, попытках подкупа избирателей и других нарушениях.
Видео дня. Испытания прототипа ракеты Илона Маска закончились неудачей
Последние новости
Умер Армен Джигарханян Умер Армен Джигарханян Небензя рассказал о встрече с Тихановской Небензя рассказал о встрече с Тихановской Умирающий от COVID-19 медик записал свои последние слова на видео Умирающий от COVID-19 медик записал свои последние слова на видео
Комментарии 5
В мире , Игорь Додон , Владимир Шарбан , Центризбирком России , Молдова
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с псом, ждущим погибшего хозяина 11 лет
02:17
Видео с псом, ждущим погибшего хозяина 11 лет
Общество
Опубликовано видео появления Ким Чен Ын на публике
00:45
Опубликовано видео появления Ким Чен Ын на публике
В мире
Аварийная посадка Ан-124 «Руслан» попала на видео
00:55
Аварийная посадка Ан-124 «Руслан» попала на видео
Происшествия
Задержание мэра Томска попало на видео
01:04
Задержание мэра Томска попало на видео
Происшествия
Бомба времен ВОВ в Берлине попала на видео
00:39
Бомба времен ВОВ в Берлине попала на видео
Происшествия
Видео последствий пожара в Красноармейске
03:24
Видео последствий пожара в Красноармейске
Происшествия
Появилось видео причин возгорания Дома нефтяников
01:18
Появилось видео причин возгорания Дома нефтяников
Происшествия
Появилось видео беспорядков на выборах в Молдавии
01:23
Появилось видео беспорядков на выборах в Молдавии
В мире
Появилось видео со сгоревшей в Стамбуле мечетью
00:56
Появилось видео со сгоревшей в Стамбуле мечетью
Происшествия
Трамп обвинил Байдена и попал на видео
01:52
Трамп обвинил Байдена и попал на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение