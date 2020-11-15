Санду после выборов президента сделала заявление

"Центральная избирательная комиссия (ЦИК) закрыла глаза на грубые нарушения избирательного кодекса. За границей было много ситуаций, когда ЦИК не открыла необходимое количество участков для голосования. <...> Полиция и прокуратура закрыли глаза на организованную транспортировку избирателей", - сказала Санду в ходе брифинга в воскресенье после закрытия участков.
"Я знаю, что скоро начнется давление на госслужащих с целью фальсификации результатов выборов. Призываю наблюдателей и тех, кто ответственен за организацию выборов, защитить голоса граждан", - отметила она.
По данным экзитпола, который провела консалтинговая компания "Интеллектгрупп", Санду лидирует с 55% голосов, у Додона - 45%.