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Санду обвинила власти в плохой организации выборов президента Молдавии

ТАСС
47 минут назад
Лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Молдавии Майя Санду обвинила власти в плохой организации прошедших в воскресенье президентских выборов.
Санду после выборов президента сделала заявление
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Центральная избирательная комиссия (ЦИК) закрыла глаза на грубые нарушения избирательного кодекса. За границей было много ситуаций, когда ЦИК не открыла необходимое количество участков для голосования. <...> Полиция и прокуратура закрыли глаза на организованную транспортировку избирателей", - сказала Санду в ходе брифинга в воскресенье после закрытия участков.
"Я знаю, что скоро начнется давление на госслужащих с целью фальсификации результатов выборов. Призываю наблюдателей и тех, кто ответственен за организацию выборов, защитить голоса граждан", - отметила она.
По данным экзитпола, который провела консалтинговая компания "Интеллектгрупп", Санду лидирует с 55% голосов, у Додона - 45%.
В мире,Центризбирком России,Генпрокуратура РФ,Молдова, Республика,
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