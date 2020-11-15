Эрдоган нашел новую страну для завоевания

Урегулирование кипрской проблемы должно происходить на основе суверенного равенства двух государств, которые де-факто существуют на острове. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье на торжественной церемонии, посвященной 37-летию со дня образования самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК), которая состоялась в северной части Никосии.

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"На Кипре есть два разных народа и два отдельных государства. Решение о двух государствах должно обсуждаться на основе суверенного равенства", - сказал турецкий лидер, слова которого передает телерадиовещательная корпорация Bayrak.

Как отметил Эрдоган, единственной пострадавшей стороной в кипрском вопросе являются турки-киприоты, поскольку в течение многих лет их интересы игнорировались, а права были узурпированы. А потому приоритетной задачей Анкары является достижение устойчивого решения кипрской проблемы и обеспечение законных прав и безопасности турок-киприотов.

Коснувшись проблемы частичного открытия "города-призрака" Вароша (турецкое название - Мараш), который является бывшим курортным районом Фамагусты, турецкий лидер сказал, что этот шаг был направлен на устранение существующих поводов для недовольства, а отнюдь не на создание новых.

Эрдоган также затронул тему освоения газового месторождения на кипрском шельфе. По его мнению, мир и стабильность в регионе Восточного Средиземноморья наступят лишь тогда, когда Турция и ТРСК получат справедливую долю при территориальном разделе зон доступа к углеводородным ресурсам.

Турция, не признающая Республику Кипр с 1963 года, оспаривает границы ее исключительной экономической зоны (ИЭЗ) и заявляет, что не допустит проведения геолого-разведочного бурения у берегов острова без согласия турко-кипрской общины. По версии Анкары, сопровождаемые военными кораблями буровые суда Турции находятся в зоне газового месторождения на основании лицензий, выданных самопровозглашенной ТРСК.