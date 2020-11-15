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Трупы в больничных туалетах: регион Италии на грани «массовой гибели» из-за коронавируса 

Майк Габриелян 21 минуту назад
«Нам грозит массовая гибель». Трупы в туалетах больниц
Фото: Reuters
Италия впала в шок от ситуации с пандемией COVID-19. В интернете появилось видео с трупами в больничных туалетах и брошенными пациентами в экскрементах. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail (перевод Иносми).
В последние дни число заражений коронавирусом и умерших в Италии резко выросло. В больницах на юге страны отчаяние медиков и пациентов достигло предела. Это следует из видео, снятого одним из посетителей в переполненном приемном покое неапольского госпиталя Кардарелли.
На кадрах посетитель показывает, что видит вокруг:

«Этот мужчина мертв. Это госпиталь Кардарелли. Вот так. Это отделение реанимации. Эта женщина лежит в собственной моче и фекалиях, и мы не знаем, жива она или мертва».

После этого министр иностранных дел Луиджи Ди Майо заявил, что ситуация в Неаполе и во многих районах Кампании вышла из-под контроля.
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«Видео мертвого пациента, лежащего в туалете госпиталя Кардарели, шокирует. Жизнь каждого гражданина и право на здоровье являются приоритетом, который нужно отстаивать прежде всего. Если с этим не справляются местные власти, это должно сделать государство», — сказал он.

Врач Маурицио Капьелло, работающий в госпитале Кардарелли, заявил, что болезнь распространяется в геометрической прогрессии.

«Мы уже прошли критическую точку. Единственный способ справиться с чрезвычайной ситуацией в Кампании — это ввести тотальный режим изоляции», — сказал он.

До этого мэр Палермо выступил с предупреждением, что Сицилии грозит неотвратимая «массовая гибель», поскольку количество инфицированных там неумолимо растёт.
Правительство страны в этом месяце разделило Италию на три зоны. Живущим в красных зонах итальянцам грозит до шести лет лишения свободы, если они нарушат правила карантина или обманут представителей власти.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Италии зафиксирован антирекорд по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.
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