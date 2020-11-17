Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Киев отказался пропустить гуманитарный груз в Донбасс 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 46 минут назад
Киев отказался пропустить гуманитарный груз в Донбасс
Фото: РИА Новости
Киев не пропустил гуманитарный груз от международной миссии в самопровозглашенную Луганскую народную республику международный через пункт пропуска «Луганск-Счастье» в Донбассе, заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева в эфире ГТРК ЛНР.

«Я могу довести факт недопуска, непропуска гуманитарного груза от международной миссии, который в соответствии с договоренностями сегодня должен был зайти через пункт пропуска «Счастье — Луганск». Этот гуманитарный груз заходит через Донецк, с учетом того, что Украина так и не удосужилась выполнить те обязательства, которые мы проговаривали в марте месяце, в июле, и пропустить гуманитарный конвой на нашу территорию», передает ее слова РИА «Новости».

Кобцева заявила, что заявления президент Украины Владимира Зеленского о том, что все пункты пропуска в Донбассе открыты, являются «циничной и наглой ложью».
Ранее полпред России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что предложенный Киевом план действий по урегулированию конфликта в Донбассе противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них. Грызлов добавил, что Украина пока не выполнила договоренности о параметрах работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ).
Видео дня. Жена российского мэра спрятала 1,3 млрд рублей в подушку
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лукашенко демонстративно избавится от ненужных полномочий Лукашенко демонстративно избавится от ненужных полномочий Алиев высказался о предоставлении Карабаху особого статуса Алиев высказался о предоставлении Карабаху особого статуса Санду пообещала построить прагматичный диалог с Россией Санду пообещала построить прагматичный диалог с Россией
Комментарии 2
В мире , Владимир Зеленский , Борис Грызлов , Ольга Кобцева , РИА Новости , Донецк , Киев , Луганск
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
01:34
Появилось видео с выносом гроба Джигарханяна
Происшествия
Пассажирка ударила таксиста по лицу и попала на видео
00:38
Пассажирка ударила таксиста по лицу и попала на видео
Общество Происшествия
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
00:39
Появилось видео с обессилившей от тренировок Бузовой
Происшествия Шоу-бизнес
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
00:06
Момент аварии автомобиля с лосем попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
00:18
Опубликовано видео с места взрыва в Челябинске
Происшествия
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
00:15
Появилось видео нападения на фельдшера скорой помощи
Происшествия
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
01:09
Акция протеста пенсионеров в Минске попала на видео
В мире Общество
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
00:34
Протест против перебоев с электричеством в Дагестане попал на видео
Общество Происшествия
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
00:22
Момент падения внедорожника в Москву-реку попал на видео
Происшествия
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
00:28
Масштабная погоня за нарушителем в Москве попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение