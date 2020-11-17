Киев отказался пропустить гуманитарный груз в Донбасс 

«Я могу довести факт недопуска, непропуска гуманитарного груза от международной миссии, который в соответствии с договоренностями сегодня должен был зайти через пункт пропуска «Счастье — Луганск». Этот гуманитарный груз заходит через Донецк, с учетом того, что Украина так и не удосужилась выполнить те обязательства, которые мы проговаривали в марте месяце, в июле, и пропустить гуманитарный конвой на нашу территорию», передает ее слова РИА «Новости».