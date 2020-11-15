В столице США городе Вашингтон прошли столкновения между сторонниками Дональда Трампа и Джо Байдена. Митинги с лозунгами в поддержку кандидатов переросли в массовые драки. Был даже зафиксирован случай обливания мочой. Сторонники Трампа завалили сторонника Байдена на асфальт и облили мочой из бутылки. Наряды полиции не успевали разнимать дерущихся американцев. Все началось с того, что противники Дональда Трампа выслеживали небольшие группы его сторонников и нападали на них. В социальных сетях появилось множество видео от очевидцев беспорядков. В результате стычек пострадали десятки людей, в том числе несколько офицеров полиции.
Столкновения митингующих в США попали на видео
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