Автобусы беженцев в Степанакерте попали на видео 

Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что около 250 жителей Степанакерта вернулись в свои дома, после того, как в регионе развернулись российские миротворцы.
"Четырнадцатого ноября 2020 года около 250 жителей Степанакерта вернулись в свои дома. Первые девять автобусов с беженцами прибыли в Степанакерт после развертывания российского миротворческого контингента и выставления наблюдательных постов", — говорится в сообщении.
Ранее лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях и должны обменяться военнопленными.