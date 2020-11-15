Автобусы беженцев в Степанакерте попали на видео 

Министерство обороны Российской Федерации сообщает, что около 250 жителей Степанакерта вернулись в свои дома, после того, как в регионе развернулись российские миротворцы.

"Четырнадцатого ноября 2020 года около 250 жителей Степанакерта вернулись в свои дома. Первые девять автобусов с беженцами прибыли в Степанакерт после развертывания российского миротворческого контингента и выставления наблюдательных постов", — говорится в сообщении.