Карабах опубликовал новый список погибших военных 

Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) опубликовало в воскресенье новый список погибших военных, в который включена 51 фамилия.
По состоянию на субботу, согласно спискам оборонного ведомства республики, число погибших составляло 1382. В воскресенье был опубликован новый список с 51 фамилией. Даты гибели военнослужащих не указываются.
В субботу пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян подтвердила гибель 2317 военных с начала эскалации конфликта в Карабахе с 27 сентября по 9 ноября.
Конфликт в Карабахе обострился в конце сентября. В ноябре главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ Владимиром Путиным, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. А президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.