Карабах опубликовал новый список погибших военных 

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Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики ( НКР ) опубликовало в воскресенье новый список погибших военных, в который включена 51 фамилия.

По состоянию на субботу, согласно спискам оборонного ведомства республики, число погибших составляло 1382. В воскресенье был опубликован новый список с 51 фамилией. Даты гибели военнослужащих не указываются.