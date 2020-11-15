Азербайджан дал Армении дополнительные десять дней на вывод населения из Кельбаджарского района, заявил в воскресенье помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
"В связи с возникшими у армянской стороны сложностями и исходя из принципов гуманизма, Азербайджан решил дать дополнительные десять дней Армении на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района — дата передачи района Азербайджана теперь не 15, а 25 ноября", — заявил Гаджиев в ходе транслировавшегося по телевидению брифинга.
По его словам, армянская сторона обратилась с просьбой предоставить дополнительное время через Россию. Сложности связаны с тем, что из Кельбаджарского района в Армению ведет только одна дорога с ограниченной пропускной способностью, также возникли сложные погодные условия.
Даты передачи Агдамского и Лачинского районов Азербайджану остаются прежними — 20 ноября и 1 декабря, отметил Гаджиев.