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Баку дал Еревану отсрочку для вывода населения из Кельбаджарского района 

РИА Новости 42 минуты назад
Азербайджан дал Армении дополнительные десять дней на вывод населения из Кельбаджарского района, заявил в воскресенье помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"В связи с возникшими у армянской стороны сложностями и исходя из принципов гуманизма, Азербайджан решил дать дополнительные десять дней Армении на вывод вооруженных сил и мирного населения из Кельбаджарского района — дата передачи района Азербайджана теперь не 15, а 25 ноября", — заявил Гаджиев в ходе транслировавшегося по телевидению брифинга.

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По его словам, армянская сторона обратилась с просьбой предоставить дополнительное время через Россию. Сложности связаны с тем, что из Кельбаджарского района в Армению ведет только одна дорога с ограниченной пропускной способностью, также возникли сложные погодные условия.
Даты передачи Агдамского и Лачинского районов Азербайджану остаются прежними — 20 ноября и 1 декабря, отметил Гаджиев.
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В мире , Видео , Хикмет Гаджиев
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