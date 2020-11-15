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В Минске в районе станции метро «Пушкинская» слышны взрывы 

ТАСС 43 минуты назад
Взрывы, похожие на применение светошумовых гранат, слышны в Минске в районе станции метро "Пушкинская", где в воскресенье проходит акция протеста представителей белорусской оппозиции. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
Здесь сосредоточено много силовиков, в том числе бойцов внутренних войск, а также стоит водомет. Протестующих разгоняют и массово задерживают.
Есть пострадавшие. На земле сидит женщина с перевязанной ногой. Очевидцы утверждают, что "от осколка светошумовой гранаты".
В Минске начались задержания
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В мире , Видео , ИТАР-ТАСС
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