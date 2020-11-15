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В Минске начались задержания протестующих 

РИА Новости 43 минуты назад
Белорусские силовики начали задержания у станции метро "Пушкинская" в Минске, где оппозиция запланировала несанкционированную акцию, передает корреспондент РИА Новости.
Около этой станции расположен стихийный мемориал в память о погибшем во время протестов Александре Тарайковском, в которого, по данным МВД, могли стрелять из нелетального оружия. Люди принять к мемориалу цветы. Первых мужчину и женщину задержали через дорогу от мемориала.
Кроме того, сторонники оппозиции планировали провести в этом районе протестный марш. Задержания проходят в основном возле гостиницы "Орбита". Силовики задерживают как мужчин, так и женщин. Некоторые вступают в потасовки с милицией — как минимум двух таких протестующих правоохранители силой унесли в микроавтобусы.
Броневики с пулеметами стянули в центр Минска
Около метро "Пушкинская" собрались несколько сотен человек. Здесь же дежурят несколько десятков сотрудников ОМОНа и внутренних войск, у них есть оружие.
Кроме того, нескольких журналистов российских и белорусских агентств, в том числе РИА Новости, милиционеры попросили пройти к микроавтобусу, но вскоре отпустили после проверки аккредитаций, редакционных удостоверений и паспортов.
Ранее сообщалось, что в центре Минска закрыты 14 станций метро, наблюдаются перебои с мобильным интернетом.
Массовые акции протеста проходят в Белоруссии уже четвертый месяц. Они начались 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По официальным данным, трое протестующих погибли.
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В мире , Видео , Светлана Тихановская , Александр Лукашенко , РИА Новости
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