Белорусские силовики начали задержания у станции метро "Пушкинская" в Минске , где оппозиция запланировала несанкционированную акцию, передает корреспондент РИА Новости.

Около этой станции расположен стихийный мемориал в память о погибшем во время протестов Александре Тарайковском, в которого, по данным МВД, могли стрелять из нелетального оружия. Люди принять к мемориалу цветы. Первых мужчину и женщину задержали через дорогу от мемориала.

Кроме того, сторонники оппозиции планировали провести в этом районе протестный марш. Задержания проходят в основном возле гостиницы "Орбита". Силовики задерживают как мужчин, так и женщин. Некоторые вступают в потасовки с милицией — как минимум двух таких протестующих правоохранители силой унесли в микроавтобусы.

Около метро "Пушкинская" собрались несколько сотен человек. Здесь же дежурят несколько десятков сотрудников ОМОНа и внутренних войск, у них есть оружие.

Кроме того, нескольких журналистов российских и белорусских агентств, в том числе РИА Новости, милиционеры попросили пройти к микроавтобусу, но вскоре отпустили после проверки аккредитаций, редакционных удостоверений и паспортов.

Ранее сообщалось, что в центре Минска закрыты 14 станций метро, наблюдаются перебои с мобильным интернетом.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии уже четвертый месяц. Они начались 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко , набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую

Сначала митинги жестоко подавляли — против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули, но затем методы силовиков стали мягче. По официальным данным, трое протестующих погибли.