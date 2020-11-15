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Броневики с пулеметами стянули в центр Минска 

Майк Габриелян 41 минуту назад
Броневики с пулеметами стянули в центр Минска
Фото: Телеграм-канал tut.by
В соцсетях появились сообщения о броневездеходах с пулеметами, противостоящих оппозиции, вышедшей сегодня на акцию протеста в Минске.

«В центре Минска перед акцией белорусской оппозиции размещаются десятки единиц бронетехники, включая БТР и бронированные вездеходы с крупнокалиберными пулеметами на крыше», — пишут телеграм-каналы.

При этом издание Tut.by сообщило, что «броневездеходов» в Минске нет.
Речь идет о бронемашинах минских силовиков, оснащенных пулеметами. Это автомобили «Лис» и Volat.
Бронеавтомобиль «Лис-ПМ» является копией российского «Тигра». Оснащен пулеметно-гранатометный модулем, включающим 12,7-миллиметровый пулемет НСВ. Кузов бронемашины бронирован по пятому классу и держит пули из АКМ, АК-74.
Бронеавтомобиль Volat V1 — белорусский проект от конструкторов МЗКТ. Машина создана в 2016 году. Скорость машины составляет 120 километров в час. Автомобиль способен перевозить до 10 человек. Вооружение — крупнокалиберный пулемет НСВ.
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Бронирован по четвертому классу. Пули ПКМ и СВД не держит, но может защитить от автоматных пуль.
Также в Минске каждое воскресенье уже много недель видят БТР-70Мб и БТР-80.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Лукашенко оценил позицию Путина касательно ситуации в Белоруссии.
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