Очередной антирекорд по приросту заболевших коронавирусом в США был побит в пятницу, 13 ноября — за сутки заболели 187 тыс. человек. Американские врачи признаются, что в больницах уже не хватает коек и специалистов. При этом губернаторы многих штатов только сейчас начинают вводить санитарные меры, которые могут помочь сдержать распространение инфекции.

В США заболеваемость COVID-19 бьет все рекорды. В пятницу, 13 ноября, количество выявленных случаев составило 187 тыс. человек — с начала пандемии это пока что самое большое число заболевших, 14 ноября цифры оказались на 30 тыс. меньше. В общей сложности за время пандемии в стране подтверждено 10,8 млн случаев заражения, умерли 244,2 тыс. человек — страна держит первое место в статистике заболеваемости. И медики ожидают новых антирекордов.

«Я не удивлюсь, если в ближайшие недели мы увидим более 200 000 новых случаев заболевания в день», — заявил CNN директор Центра исследований инфекционных заболеваний и политики в Университете Миннесоты Майкл Остерхольм.

По словам эпидемиолога из Миннесоты, сейчас почти вся территория США превращается в очаг заражения коронавирусом. Это означает, что в действительности уже нет конкретных очагов заражения.

«Число заболевших больше, чем мы можем позволить себе держать в больницах, при этом спасая жизни. Я не знаю, почему ситуация продолжает ухудшаться. С точки зрения здравоохранения мы отстали, — отмечал доктор Ашок Рай, президент и генеральный директор Prevea Health в Висконсине. — Койки в больницах заполняются с каждым днем. Медсестры очень устали. Врачи истощены. Мы устали».

Медики говорят о том, что силы их на исходе — они проводят на работе более 12 часов. Врач-пульмонолог из госпиталя Университета Юты Натан Хаттон, в частности, пожаловался The Atlantic, что его смены обычно длятся от 12 до 24 часов, иногда растягиваясь до 36.

«Бывает, что я прихожу утром, принимаю пациентов, работаю ночь, работаю весь следующий день, и потом отправляюсь домой», — рассказал он.

Медсестра из Айовы Уитни Невилл, тем временем, сообщила изданию, что пациенты с коронавирусом требуют в три раза больше внимания, чем обычные больные в реанимационных отделениях.

«В прошлый понедельник 25 человек у нас ждали в отделении скорой помощи. Их приняли, но осмотреть их было некому», — сказала она.

Инфекционист из Университета Айовы Эли Перенсевич прогнозирует коллапс системы здравоохранения штата — по его мнению, нынешняя вспышка эпидемии еще не достигла пика. Из-за слабых ограничений число новых случаев будет расти, уверен врач, поскольку между постановкой диагноза и госпитализацией проходит около двух недель. Медик ждет, что ко Дню Благодарения из-за нынешнего роста больницы будут переполнены.

«Это еще на нас не обрушилось, — сказал он изданию. — Все растет и растет, нам всем страшно. Систему здравоохранения в Айове ждет коллапс, вопроса нет».

Распространение инфекции заставило губернаторов различных штатов США все же ужесточить меры по борьбе с ковидом.

Так, в Нью-Мексико губернатор Мишель Лухан Гришем объявила о временном закрытии всех предприятий, которые не связаны с производством или продажей товаров первой необходимости. Местным жителям также предписано оставаться дома, за исключением необходимых поездок по медицинским вопросам и для покупки продуктов.

Губернатор Орегона Кейт Браун, в свою очередь, объявила о «двухнедельной заморозке» по всему штату. Новые меры включают ограничение собраний до шести человек из двух домашних хозяйств, разрешение работы только на вынос и доставку для ресторанов и баров, закрытие спортивных залов и масштабный переход большинства сотрудников всех предприятий на удаленную работу. Эти меры вступят в силу в среду, 18 ноября, и, как предупреждает сама губернатор, продлятся гораздо дольше, чем две недели для «горячих точек» округов.

В Чикаго также попросили местных жителей оставаться дома и отказаться от традиционного празднования Дня Благодарения.

«Если вы думаете о том, чтобы поехать к родственникам на День Благодарения, спросите себя, сможете ли вы соблюдать необходимые меры предосторожности. Если нет, то нужно понимать, что вы подвергнете себя и других риску», — предупреждает американцев доктор Вивек Мерти.

В Южной и Северной Дакоте власти долгое время не вводили ограничения. «Остановить вирус невозможно», — писала в Twitter губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм неделю назад. Она высказывала абсолютную уверенность в том, что лучше оперативно выявлять больных COVID-19 и лечить их, чем предупреждать распространение вируса с помощью изоляции. Летом в Южной Дакоте прошел масштабный слет мотоциклистов, где побывали более тысячи человек, не была отменена и ярмарка штата, сообщало издание USA Today.

Кристи Ноэм подчеркивала, что не намерена вводить жесткие ограничения по COVID-19 — жителей штата даже не обязывали носить маски, оставляя им самим решать, стоит ли использовать средства защиты.

Той же позиции придерживался и губернатор Северной Дакоты Дуг Бургам. На пресс-конференции он признал, что его штат «попал в самый разгар ковидного шторма», однако подчеркнул, что не намерен ограничивать население, так как забота о его здоровье — «не работа правительства». На этой неделе его мнение резко поменялось: в первую очередь губернатор распорядился носить маски по всему штату и ввел некоторые ограничения для бизнеса — например, для ресторанов, которые теперь должны заполнять не более 50% своей площади.

«Наша ситуация изменилась, и мы должны измениться вместе с ней, — заявил Бургум в своем видеообращении к народу. — Врачи и медсестры нуждаются в нашей помощи, и они нуждаются в ней сейчас». В Южной Дакоте ограничений на уровне штата по-прежнему нет.

В Массачусетсе, где число зарегистрированных пациентов с инфекцией увеличилось в семь раз с начала сентября, губернатор вновь открывает полевой госпиталь на 240 коек.

В Алабаме, Аризоне, Колорадо, Айове и Мэне вернули обязательное ношение масок в общественных местах, которое было отменено или ослаблено ранее. В Иллинойсе людей попросили не собираться большими компаниями и как можно больше времени проводить дома. В Нью-Джерси теперь следят за тем, чтобы после 10 часов вечера рестораны не обслуживали клиентов. В Нью-Йорке к подобному ограничению также добавляются спортзалы, которые должны закрываться в 22 часа, и ввели запрет на домашние вечеринки, если в них участвуют более 10 человек.

«Мы знаем, что такие вечеринки становятся наиболее распространенной причиной роста числа заболевших», — подчеркнули власти штата.

При этом в некоторых частях страны власти по-прежнему не вводят жестких мер по ограничению распространения вируса. Флорида, Аляска, Джорджия, Небраска и Миссури не следят за тем, носят ли местные жители маски и соблюдают ли они социальную дистанцию.