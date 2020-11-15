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Тихановская обратилась к участникам предстоящего митинга в Белоруссии 

Газета.Ru 1 час назад
Тихановская обратилась к участникам предстоящего митинга
Фото: AP
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к участникам предстоящего марша протеста. 15 ноября оппозиционеры планируют провести "Марш памяти Романа Бондаренко".

"Я поддержу каждого, кто выйдет на марш сегодня. Ведь это не обычный марш, это марш памяти Романа Бондаренко. Марш не только за нашу свободу, но и за наши жизни", — сообщила Тихановская в своем Тelegram-канале.

Также она попросила всех митингующих надеть маски, чтобы "позаботиться о себе и соратниках". 31-летний житель Минска Роман Бондаренко скончался в больнице 12 ноября. Он был избит сотрудниками правоохранительных органов на "Площади перемен".
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В мире , Светлана Тихановская , МВД , Минск
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