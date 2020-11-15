Второй тур президентских выборов начался в Молдавии 

Избирательные участки для голосования открылись в Молдавии в рамках второго тура президентских выборов. Жители республики в воскресенье, 15 ноября, выберут главу государства на ближайшие четыре года.

Более двух тысяч участков открылись в 8:00 по московскому времени. За территорией Молдавии, в других странах, работают еще 139 пунктов для голосования. Безопасность во время выборов обеспечивают порядка шести тысяч сотрудников полиции.

В стране организован exit poll. Его результаты обнародуют исследовательская компания Intellect Group и общественная ассоциация SPERO, передает РИА Новости

Выборы в Молдавии

1 ноября в Молдавии состоялись президентские выборы — главу государства выбирают на четыре года. Центральная избирательная комиссия республики признала прошедшие выборы состоявшимися, так как явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента. Из-за того, что ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, на 15 ноября должен быть назначен второй тур. В нем порог явки учитываться не будет.