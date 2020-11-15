Раскрыты детали телефонного разговора Путина и Пашиняна

"Собеседники подчеркнули важность сохранения стабильности в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября по нагорнокарабахскому конфликту и на линии соприкосновения. Пашинян и Путин обсудили вопросы, связанные с ситуацией в зоне нагорнокарабахского конфликта", — говорится в сообщении.