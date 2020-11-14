Ещё
Далее:
Читайте также:
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой Cмотрите в Okko ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Иран начинает клинические испытания двух вакцин от коронавируса 

RT на русском 55 минут назад
Иран начинает испытания вакцин от коронавируса
Фото: Reuters
Иран начинает клинические испытания двух вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 собственного производства, заявил официальный представитель организации продовольствия и лекарственных препаратов при Минздраве страны Киануш Джаханпур.

«Начались испытания на людях как минимум двух иранских вакцин», — написал он в Twitter.

Он также сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила восемь иранских вакцин от COVID-19 в список кандидатных.
В октябре директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются помешать разработке американской вакцины от коронавирусной инфекции.
Видео дня. Боец ММА Харитонов в больнице после драки с Яндиевым в холле Лужников
RT на русском: последние новости
Почему Трамп допустил возможность своего поражения на выборах Почему Трамп допустил возможность своего поражения на выборах Алиев: в Азербайджане гарантируются права всех народов и религий Алиев: в Азербайджане гарантируются права всех народов и религий Песков: Россия заинтересована в прояснении ситуации вокруг Навального Песков: Россия заинтересована в прояснении ситуации вокруг Навального
В мире , Уильям Эванина , Минздрав РФ , ВОЗ , Иран , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Новый скандал в московском такси попал на видео
02:26
Новый скандал в московском такси попал на видео
Происшествия
Видео подробностей смерти Армена Джигарханяна
02:38
Видео подробностей смерти Армена Джигарханяна
Происшествия
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
00:17
Крупный пожар в торговом центре в Рязани попал на видео
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
00:20
Акция в память о погибшем задержанном в Минске попала на видео
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
01:42
Участник протестов в Ереване обратился к россиянам и попал на видео
Протесты в Ереване попали на видео
01:59
Протесты в Ереване попали на видео
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
00:33
Полная блогерша повторила ролик танцовщицы в купальнике и попала на видео
Брошенные дома в Карабахе попали на видео
02:48
Брошенные дома в Карабахе попали на видео
Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео
00:14
Начало драки Харитонова с другим бойцом ММА попало на видео
Опубликовано видео с поседевшим Трампом
00:30
Опубликовано видео с поседевшим Трампом
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение