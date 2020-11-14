Иран начинает испытания вакцин от коронавируса

Иран начинает клинические испытания двух вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 собственного производства, заявил официальный представитель организации продовольствия и лекарственных препаратов при Минздраве страны Киануш Джаханпур.
«Начались испытания на людях как минимум двух иранских вакцин», — написал он в Twitter.
Он также сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила восемь иранских вакцин от COVID-19 в список кандидатных.
В октябре директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина заявил, что Россия, Китай и Иран пытаются помешать разработке американской вакцины от коронавирусной инфекции.