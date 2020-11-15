Сторонники Трампа вышли на митинг в Вашингтоне

Организаторы планировали собраться на площади Фридом-плаза, в нескольких кварталах от Белого дома. Мимо площади в своем кортеже проехал и сам американский лидер. Ранее он приветствовал проведение по всей стране митингов в его поддержку и не исключил, что сам выйдет к сторонникам в Вашингтоне.