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В Вашингтоне прошла демонстрация в поддержку Трампа

Мир24иещё 3
34 минуты назад
В Вашингтоне состоялась многотысячная акция в поддержку действующего президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.
Сторонники Трампа вышли на митинг в Вашингтоне
Фото: donaldjtrump.comdonaldjtrump.com
Организаторы планировали собраться на площади Фридом-плаза, в нескольких кварталах от Белого дома. Мимо площади в своем кортеже проехал и сам американский лидер. Ранее он приветствовал проведение по всей стране митингов в его поддержку и не исключил, что сам выйдет к сторонникам в Вашингтоне.
На эту же площадь прибыли и противники республиканца, однако их было всего около десятка. В итоге, сторонники президента выдавили его противников за полицейский кордон. Серьезных столкновений удалось избежать.
В мире,Дональд Трамп,ИТАР-ТАСС,Соединенные Штаты,
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