Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к жителям юго-востока страны, в котором указал, что контрольный пункт въезда — выезда с Донбасса –контролируют не украинские военные, и призвал "делать выводы". Он также пообещал, что идущая семь лет война в Донбассе закончится и "никакие КПВВ нам будут не нужны".

Вся украинская территория открыта для жителей Донбасса — с таким обращением на русском языке обратился президент Украины Владимир Зеленский к гражданам.

Речь политика опубликована в его Telegram-канале. Зеленский, также указал, что контрольный пункт въезда — выезда с Донбасса — контролируют не украинские военные, и призвал делать выводы.

«Отдельно хочу обратиться к нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях: вы все видите сами — Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова. Вы знаете, кто блокирует КПВВ с той стороны, кто разделяет нас», — сказал глава государства.

Он также пообещал — уже на украинском — что идущая семь лет война в Донбассе закончится и «никакие КПВВ нам будут не нужны».

Двумя днями ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что Киев разработал новые пункты плана действий по урегулированию ситуации в Донбассе, который был предложен Трехсторонней контактной группе.

Так, обновленная версия плана предполагает «максимально подробно проработанную» процедуру передачи пограничного контроля, проведение которой планируется до начала предвыборной кампании в органы местного самоуправления.

«Уже на первом этапе ОБСЕ должна обеспечить максимальный контроль над границей. Параллельно будет создана специальная подгруппа в ТКГ для обработки процедуры восстановления Украиной контроля», — подчеркнул собеседник.

Кроме того, план предполагает полную декриминализацию ряда районов Донецкой и Луганской областей, в ходе которой будет идти вывод наемников, тяжелого вооружения, демобилизации комбатантов.

Кроме того, планируется внедрение модели «переходного правосудия», в рамках которой предлагается провести «отмену ряда указов президента России», в том числе — об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донбасса.

Москва в ответ на подобные инициативы Киева ранее всегда указывала на необходимость придерживаться Минских соглашений.

Помимо этого, обновленный Киевом план предусматривает возврат имущества юридическим и физическим лицам после международного аудита активов.

В среду, 11 ноября, правительство Украины внесло на рассмотрение Верховной рады законопроект об интернировании граждан России на украинской территории. Полное название инициативы звучит как проект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочивания вопросов, связанных с военнопленными и интернированными лицами в особый период».

Интернирование — термин военного времени, означающий принудительное задержание и переселение неблагонадежных лиц, как правило — граждан государства, с которым ведется война.

Особый период, о котором говорится в украинском законопроекте, действует в стране с середины марта 2014 года, с момента мобилизации, которая была объявлена на фоне начала конфликта в Донбассе.

Новый законопроект украинского кабмина подразумевает задержание и принудительную отправку граждан России и военнопленных из этого региона на спецпоселения в период ведения боевых действий.

Согласно документу, места спецпоселений для тех, кто «угрожает нападением или осуществляет агрессию против Украины», будут определять местные власти по согласованию с Киевом. При этом содержание задержанных должно быть реализовано в рамках международного гуманитарного права.

Выявлять людей, представляющих угрозу для Украины, должна будет Служба безопасности страны ( СБУ ), о каждом отдельном задержании она обязана будет сообщать Генштабу и ВСУ.

Интернированные граждане не смогут покинуть украинскую территорию, соответствующий запрет будет сниматься только при полной отмене этого решения.

«Если речь идет о гражданах РФ, которые таким образом будут ущемляться в своих правах, наша прямая обязанность защищать права и интересы граждан России, которые проживают на территории (Украины — «Газета.Ru»)», — подчеркнул сенатор.

Он выразил мнение, что общественная политическая реакция России на эту идею должна быть исчерпывающе громкой и публичной, «не терпящей никаких интерпретаций». По словам члена верхней палаты российского парламента, украинское руководство должно понять все крайне негативные последствия для отношений между странами.