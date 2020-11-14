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СНБ Армении заявила о предотвращении покушения на Пашиняна 

РИА Новости 49 минут назад
В Армении пресекли попытку убийства Пашиняна
Фото: ТАСС
Служба национальной безопасности Армении заявила, что пресекла попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна его политическими противниками.
В заявлении на сайте СНБ говорится, что житель Сюникской области, некто А. М., "имеющий антиправительственные взгляды, не согласный с внешней и внутренней политикой премьер-министра, воспользовавшись наличием оружия и боеприпасов в зоне карабахского конфликта, хранил у себя большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ".

"Более того, указанное лицо достигло договоренности с лидерами действующих в Армении и Арцахе (самоназвание Карабаха — ред.) партий, политиками, придерживающимися антиправительственных взглядов, и их сторонниками об использовании незаконно хранящегося оружия и боеприпасов для захвата власти, прекращения деятельности премьер-министра путем незаконного лишения его жизни и узурпации полномочий правительства", — сказано в заявлении.

Там же говорится, что "лидеры партий, политики с антиправительственными взглядами их сторонники", бывшие высокопоставленные чиновники готовились "к покушению на государственного деятеля и узурпации власти".
Стало известно о подготовке убийства Пашиняна

"Готовящиеся особо тяжкие преступления были раскрыты и пресечены Службой национальной безопасности", — отмечается в заявлении.

В СНБ заявили, что по подозрению в преступных деяниях были задержаны лидер партии "Родина", бывший директор СНБ Артур Ванцеян, бывший депутат парламента, экс-руководитель фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян, член Армянской революционной федерации А. А., а также командир Сисианского добровольческого отряда А. М.
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В мире , Ваграм Багдасарян , Партия Родина , Республиканская партия США
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