В Армении пресекли попытку убийства Пашиняна

Служба национальной безопасности Армении заявила, что пресекла попытку убийства премьер-министра страны Никола Пашиняна его политическими противниками.

В заявлении на сайте СНБ говорится, что житель Сюникской области, некто А. М., "имеющий антиправительственные взгляды, не согласный с внешней и внутренней политикой премьер-министра, воспользовавшись наличием оружия и боеприпасов в зоне карабахского конфликта, хранил у себя большое количество оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ".

"Более того, указанное лицо достигло договоренности с лидерами действующих в Армении и Арцахе (самоназвание Карабаха — ред.) партий, политиками, придерживающимися антиправительственных взглядов, и их сторонниками об использовании незаконно хранящегося оружия и боеприпасов для захвата власти, прекращения деятельности премьер-министра путем незаконного лишения его жизни и узурпации полномочий правительства", — сказано в заявлении.

Там же говорится, что "лидеры партий, политики с антиправительственными взглядами их сторонники", бывшие высокопоставленные чиновники готовились "к покушению на государственного деятеля и узурпации власти".