Украинцы могут столкнуться с суперинфекцией 

На Украине заявили, что ждут суперинфекцию — болезнь с одновременными симптомами гриппа и коронавируса. Такое заявление сделал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передаёт RT.
«Мы циркуляцию вируса гриппа пока не зафиксировали… Может быть суперинфекция, когда сочетаются коронавирус с гриппом, — и это довольно тяжёлое течение заболевания», — сказал он.
По мнению Ляшко, это негативный сценарий развития эпидемии. Есть и положительный — меры против COVID-19 сработают и против гриппа, эпидемия которого начинается сейчас на Украине.
Чиновник призвал носить маски, перчатки и соблюдать дистанцирование.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на Украине наблюдается глобальная нехватка вакцины от гриппа. Кроме того, Киев по политическим причинам отказался закупать российскую вакцину от COVID-19. В стране наблюдается угрожающий рост коронавируса — он вынудил власти ввести карантин выходного дня. В субботу и воскресенье на Украине работают только продуктовые магазины и аптеки.