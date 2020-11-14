Вся территория США превратилась в очаг COVID-19

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Ситуация с распространением коронавируса в США достигает той стадии, при которой очагом фактически становится почти вся территория страны, заявил в интервью The Guardian эпидемиолог и член рабочей группы Джо Байдена по борьбе с COVID-19 Майкл Остерхолм.

Он отметил, что сейчас в стране трудно выделить отдельные вспышки коронавируса.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы сократить воздействие коронавируса на наше общество», — сказал Остерхолм.

Отмечается, что кандидат в президенты США Джозеф Байден уже представил состав своей группы по борьбе с COVID-19. В нее вошли 13 специалистов.

Ранее президент США Дональд Трамп оценил вероятность введения карантина в стране. По словам американского лидера, его администрация не прибегнет к этой мере ни при каких обстоятельствах.