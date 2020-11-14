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Эпидемиолог заявил о превращении США в очаг COVID-19 

Lenta.ru 27 минут назад
Вся территория США превратилась в очаг COVID-19
Фото: Reuters
Ситуация с распространением коронавируса в США достигает той стадии, при которой очагом фактически становится почти вся территория страны, заявил в интервью The Guardian эпидемиолог и член рабочей группы Джо Байдена по борьбе с COVID-19 Майкл Остерхолм.
Он отметил, что сейчас в стране трудно выделить отдельные вспышки коронавируса.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы сократить воздействие коронавируса на наше общество», — сказал Остерхолм.

Отмечается, что кандидат в президенты США Джозеф Байден уже представил состав своей группы по борьбе с COVID-19. В нее вошли 13 специалистов.
На рынки наступает коронавирус
Ранее президент США Дональд Трамп оценил вероятность введения карантина в стране. По словам американского лидера, его администрация не прибегнет к этой мере ни при каких обстоятельствах.
Соперник Дональда Трампа, демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Нынешний глава Белого дома в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.
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В мире , США , Дональд Трамп , Джозеф Байден , The Guardian
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