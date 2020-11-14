Участник протестов в Ереване обратился к россиянам 

Один из участников акции протеста в Ереване обратился к россиянам. Видео его выступления опубликовала в Telegram-канале главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян

Мужчина заявил, что он — гражданин России Армении . Армению он назвал родиной, а в России у него, по его словам, дом.

"Не верьте лживым сукиным детям. Армения была, есть и будет союзником России. Армения благодарна России, как бы она ни называлась: Российской империей, СССР, Российской Федерацией. Начиная с 1828 года мы ничего не забыли, и мы никогда ничего не забудем. Мы всегда будем рядом с Россией. Наши воины будут всегда будут рядом с российскими воинами во всех войнах, и в первую очередь будущих войнах", — сказал мужчина.

Он также призвал не поддаваться на провокации "соросовской мрази", которая продала его родину.

Акции оппозиции проходят в Ереване уже несколько дней. Их участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Пашинян заявлял, что это документ "не о сдаче, а о сохранении территорий", а самый самый главный вопрос сейчас — обеспечение стабильности в стране.

Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали совместное заявление о прекращении огня в Карабахе в ночь на 10 ноября. В соответствии с ним азербайджанские и армянские военные должны остановиться на занятых позициях и провести обмен пленными и телами погибших. Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся российские миротворцы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал это соглашение капитуляцией Армении. По его словам, оно максимально выгодно Баку: теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

По словам Пашиняна, решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.