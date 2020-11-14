В России допустили «блицкриг» Украины в Крыму с БПЛА

Нельзя исключать того, что «горячие головы» на Украине , насмотревшись на успешные действия турецких ударно-разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2 против армянских войск в Нагорном Карабахе, решатся на собственный блицкриг, допускают в РИА Новости

«Впрочем, Крым сегодня — одно из самых защищенных мест на Земле. Полуостров обороняет 22-й армейский корпус Черноморского флота, в котором служат в основном контрактники», — пишет российское агентство.

Говоря о воздушном прикрытии, агентство отмечает, что в Крыму расположена 31-я дивизия противовоздушной обороны (ПВО) и самолеты 27-й смешанной авиадивизии. «А от удара с моря надежно защищают корабли Черноморского флота — одного из самых современных и технологически продвинутых в ВМФ [Военно-морском флоте] России», — говорится в публикации.

«У ВСУ [Вооруженных сил Украины] явно не хватит сил и средств, чтобы победить в Крыму», — заключается в публикации.