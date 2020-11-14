Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском

"Отдельно хочу обратиться к нашим гражданам, к нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова Уверен, вы не только это видите и знаете, и сделаете, самое главное, свои выводы", — заявил украинский лидер по-русски.