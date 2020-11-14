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Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском языке 

Газета.Ru и ещё 2 43 минуты назад
Зеленский обратился к жителям Донбасса на русском
Фото: ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям самопровозглашенных республик Донбасса на русском языке в видеообращении, которое опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства.

"Отдельно хочу обратиться к нашим гражданам, к нашим украинцам, которые находятся на временно оккупированных территориях Украина для вас открыта во всех смыслах этого слова Уверен, вы не только это видите и знаете, и сделаете, самое главное, свои выводы", — заявил украинский лидер по-русски.

Зеленский также подчеркнул, что Украина делает все возможное для прекращения конфликта в Донбассе.
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Он выразил уверенность в том, что война закончится, и "никакие контрольно-пропускные пункты не будут нужны".
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Киев , Республика Крым
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