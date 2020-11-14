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В Минске началась очередная протестная акция 

ТАСС 47 минут назад
В Минске началась очередная протестная акция
Фото: РИА Новости
Очередная акция протеста началась в субботу в столице Белоруссии. Об этом сообщает белорусский интернет-ресурс Onliner.
Организаторы назвали акцию "Женский марш-бросок". В разных уголках города появляются женщины с цветами — участницы акции. Дам с букетами корреспонденты Onliner заметили около ЦУМа в центре Минска.
Возле минского Парка имени Горького вместе с небольшой группой женщин на марш вышла Нина Багинская — пожилая сторонница белорусской оппозиции, ставшая непременной участницей и своего рода живой эмблемой акций протеста. Около них остановился микроавтобус, из которого вышли два человека в черном, но никого не задержали.
Как передают корреспонденты Onliner, по проспекту Независимости курсируют микроавтобусы, в которых обычно передвигаются сотрудники правоохранительных органов, и автомобили ГАИ. Силовики оцепили также площади Победы и Независимости. Там установлены ограждения и стоят сотрудники силовых структур.
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Комментарии 1
В мире , ЦУМ , ГИБДД , МВД , Минск
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