В Минске началась очередная протестная акция 

Очередная акция протеста началась в субботу в столице Белоруссии . Об этом сообщает белорусский интернет-ресурс Onliner

Организаторы назвали акцию "Женский марш-бросок". В разных уголках города появляются женщины с цветами — участницы акции. Дам с букетами корреспонденты Onliner заметили около ЦУМа в центре Минска.

Возле минского Парка имени Горького вместе с небольшой группой женщин на марш вышла Нина Багинская — пожилая сторонница белорусской оппозиции, ставшая непременной участницей и своего рода живой эмблемой акций протеста. Около них остановился микроавтобус, из которого вышли два человека в черном, но никого не задержали.