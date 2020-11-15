Украинские власти создают «крымскую платформу» с целью обострить обстановку вокруг Крыма и препятствовать налаживанию сотрудничества крымского региона с различными странами мира. Так инициативу Киева прокомментировал постпред Крыма при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов

Украины До этого, как мы помним, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что международный саммит «крымской платформы», на котором планируется обсудить вопрос «возвращения» полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве.

«Главная цель платформы — обеспечить на следующие годы главенствующую роль США в разжигании напряженности вокруг Крыма. Не дать теме уйти из международной повестки. Составить программу провокационных «наработок» и инициатив на крымском направлении по типу «самостийного» прохода военных кораблей во внутренние воды Азовского моря. Создавая некие немыслимые платформы, киевские власти хотят втянуть, прежде всего, западные государства, чтобы обострить вокруг Крыма всю обстановку. Я думаю, в мире прекрасно понимают, что вопрос с Крымом решен полностью и окончательно. Крым — российский регион», — прокомментировал заявления украинских политиков Георгий Мурадов.

А на самом деле, что это эта «крымская платформа»? Какова ее цель? Очередной раз собраться почесать языком за» агрессию» и «оккупацию»?

Великобритания, — Во время совместной пресс-конференции с Эрдоганом он сообщил, что предложил президенту Турции принять участие в платформе по «деоккупации Крыма» и что турецкая сторона согласилась поддержать новый переговорный формат. Через четыре дня, уже в Киеве, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде , глава украинского государства уже более конкретнее детализировал свою идею: дескать, формат «Крымская платформа» призван координировать международные усилия «для защиты крымчан и деоккупации полуострова», и даже назвал его участников. Это, в первую очередь, Евросоюз Канада , Турция и некие, неназванные украинским президентом, «другие партнёры». Вполне возможно, подразумевались Соединённые Штаты.

Конечно, наивно считать, что благодаря «Крымской платформе» Украине удастся вернуть себе Крым. Однако этот проект в очередной раз поможет актуализировать украинскую тематику для лидеров Запада и даст им в руки очередной политический инструмент давления на Россию — в том числе и в виде спекуляций на так называемой «крымско-татарской проблеме». Как представляется, идея «Крымской платформы» родилась не в офисе украинского лидера на Банковой. Примечательно, что она была озвучена буквально через несколько дней после того, как Зеленский побывал в Лондоне, где встретился не только с премьер-министром Борисом Джонсоном , но и нанёс визит главе британской разведки МI6 Ричарду Муру.

«СП:» — Они там всерьез собрались принимать «план деоккупации». Как это, по-вашему, может выглядеть?

—Думаю, «план деоккупации» сведётся к усилению санкционного давления, нагнетанию ура-патриотической истерии и усилению военного присутствия на сопредельных с полуостровом территориях. Считанные часы назад в Херсонской области завершились учения украинского спецназа, сценарий которых включал в себя операцию диверсионных групп против Черноморского флота России. Кстати, количество армейских учений под наблюдением иностранных инструкторов в этом регионе в последнее время существенно увеличилось. Стоит также вспомнить, сказанные в июле хвастливые слова командующего Военно-морскими силами Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы о скором масштабном военном конфликте с Россией и о том, что Украина готова ударить по Севастополю ракетами «Нептун». Правда, потом его одёрнули другие украинские генералы, заявившие, что командующий ВМСУ «не обладает полной информацией об обстановке в Крыму» и «в данный момент никакой угрозы вторжения России со стороны Крыма не существует». Конечно, на открытый военный конфликт киевский генералитет не рискнёт пойти, но бряцать мускулами будут и дальше.

«СП:» — А кто туда вообще приедет? Создается впечатление, что им лишь бы создать «картинку», затащить туда хоть кого-то…

—Думаю, посланцы Эрдогана точно приедут. Ведь не исключено, что идея «Крымской платформы» — совместный британско-турецкий продукт. Возьмём того же Ричарда Мура, с которым встречался Зеленский. Этот разведчик — сторонник более тесного турецко-британского сближения на антироссийской почве. К слову, он работал послом в Турции и с тех пор близко дружит с Эрдоганом, сносно говорит по-турецки и даже «болеет» за «Бешикташ». Создаётся впечатление, что он даже больше турок, чем британец. Украинская пресса пишет, что это — первый шпион, который открыто постит в «Твиттере», а турецкая «Hürriyet» даже назвала Мура одним из трех самых влиятельных блогеров года в стране. В этой связи полезно вспомнить, что хоть официальная Анкара и выступает за территориальную целостность Украины, но зимой — весной 2014-го, во время обострения напряженности вокруг полуострова, турецкие СМИ постоянно напоминали историю и Кучук-Кайнарджийский договор 1774 года, провозгласивший независимость Крымского ханства как от Османской империи, так и от России. Крымские татары, по версии Анкары — это «крымские турки», которых она должна опекать. Фундаментальным камнем современной внешней политики Анкары является то, что Турция позиционирует себя как защитница прав мусульман и тюрков по всему миру. К тому же в военных и политических кругах Турции убеждены: кто владеет Крымом, тот владеет Чёрным морем. Поэтому в последние годы, дабы обеспечить своё стратегическое превосходство в регионе, она усилила свой черноморский флот. И тот факт, что после 1991 года Анкара не заявляла о своих правах на полуостров, ещё не означает что турецкие власти признают принадлежность Крыма Украине. Уверен, что, стоя за спиной у Зеленского, Турция будет нагнетать обстановку в регионе и доставлять максимум неудобств России, которая, по мнению турок, после воссоединения Крыма, нарушила в свою пользу военно-политический баланс в бассейне Чёрного моря. Как недавно отметил автор Института ANK, молодого анкарского мозгового центра, состоящего из бывших турецких военнослужащих и чиновников, после распада СССР «среднеазиатские тюркские республики, включая Крым стали сферой конкуренции между Россией и Турцией». К тому же не стоит забывать, что во время визита Зеленского в Лондон был подписан договор, согласно которому англичане предоставят Киеву 1,25 млрд фунтов на развитие Военно-морских сил. В частности, планируется строительство базы для хранения ракетных катеров в черноморском Очакове. Не исключено, что вслед за англичанами там могут появиться и их «коллеги» по НАТО — турки. Впервые с 1788 года, когда Суворов взял штурмом эту бывшую турецкую крепость.

«СП:» — Как России реагировать на все это? Ведь «планом „деоккупации“ может оказаться не только дипломатическое давление, но и диверсионная деятельность…

— Украинские диверсанты для Крыма — не новость. Их засылали на полуостров при Порошенко, отправляют и при Зеленском, несмотря на всю его миролюбивую предвыборную риторику. Как вы помните, в этом году было задержано несколько координируемых из Херсона диверсионных групп. В задачу одной из них, по сообщению ФСБ , входила организация терактов в двух образовательных учреждениях Керчи. Очередных таких „гостей“ стоит ждать и в дальнейшем. Но Москва, думаю, будет по-прежнему реагировать в стиле кота Леопольда: „Ребята, давайте жить дружно!“ Но ведь дружно-то наши „партнёры“ жить никак не хотят. Поэтому нашему МИДу давно пора отказаться от подобной рыхлой и слабовольной внешней политики и перейти к более решительным шагам. Например, усилить ответные санкции или, на худой конец, хотя бы конфисковать элитную квартиру Зеленского в Ливадии.

»СП:» — Для России «Крымский вопрос» закрыт. Когда он закроется для всех? Изменится ли ситуация?

— Республика Крым и Севастополь — это два субъекта Российской Федерации, что и записано в Конституции РФ. Поэтому для России «крымский вопрос» не существует. А когда его для себя закроет Запад? Понимаете, Крым — это не причина. Это повод. Не было бы Крымского полуострова, они нашли бы другой повод для санкций и внешнеполитического давления. И с приходом Байдена ничего хорошего ожидать не следует.

— Еще не завершенный конфликт вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики доказал действующее в политике правило: замороженные конфликты могут тлеть сколь угодно долго, но однажды взрываются, — отмечает директор центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.

— Проблема украинского якобы Крыма может стать, точнее, уже стала, удобным поводом агрессии против России. По всей видимости наша дипломатия совершила стратегическую ошибку весной 2014 года, когда принималось историческое решение. Автор этих строк говорил в начале марта 14-го о бывшей Украине. Украина и была бывшей с упраздненной властью, с упраздненным общественным договором между основными частями страны. По всей видимости тогда в Кремле поверили обещаниям американцев — и ошиблись. В Россию вернулась Таврида, Крым с Севастополем, а могла бы вернуться вся Новороссия. Теперь, как показывает инициатива Запада и США с созданием «Крымской платформы», против нас использует наше же доверие чтобы использовать Тавриду как наживку. У всей этой истории для нас имеется только один положительный итог — горький опыт и твердо установленное знание: США и Западу верить нельзя. Это дьявол, который рано или поздно обманет. «Крымская платформа» — не напоминание уходящей темы, а реализация давно задуманного плана поймать Россию на крючок. Идея была задумана весной 14-го, а не осенью 20-го.

«СП:» — Кто там вообще будет на этом саммите? Создается впечатление, что им лишь бы создать» картинку», затащить туда хоть кого-то…

— Будут все страны, которые поддержали санкции против России. Включая тех доброхотов России, которые получили нашу помощь в борьбе с коронавирусом и якобы протестуют против санкций. Я об Италии. Увы, на Западе у нас нет друзей. Я не имею в виду отдельные общественные и политические группы в оппозиции. Я имею в виду правительства.

«СП:» — С другой стороны, у многих наблюдателей есть впечатление, что в мире уже устали о причитаниях Киева по поводу Крыма. Так ли это?

— От Крыма и от Украины в мире устали — и устали даже в России. Но. Еще раз повторю, Украина здесь — не субъект и не цель, а инструмент политики Запада против России. Такой же как Навальный, дискриминация ЛГБТ-сообществ и прочая, и прочая. Если бы Западу удалось расчленить Россию, то следующим объектом политики расчленения стали бы Украина и Турция.

«СП:» — Каким, по-вашему, может быть этот «план деоккупации»?

— План «деоккупации» не может ограничиться одними дипломатическими или экономическими, вообще, «мягкими» инструментами. Необходим военный инструментарий. Благо дело Украина готова воевать в интересах Запада до последнего украинца — и уговаривать не надо. Против России формируется санитарный кордон, в мире все чаще говорят об угрозе Третьей мировой войны. Поэтому перед Украиной замаячил огонек надежды «вернуть» Крым — на волне успеха войны Запада против России.

«СП:» — Изменится ли ситуация с приходом Байдена? Трамп вон не раз говорил, что Крым — Россия, но на деле все оборачивалось по-другому…

— По результатам своей политики «пророссийский» Трамп оказался одним из самых антироссийских президентов США. Не думаю, что Байдену, если допустить, что он станет президентом, удастся переплюнуть своего предшественника. Хотя никогда не говори никогда. Нам, как мне кажется, нужно забыть о том, что происходит в США и заняться своими внутренними делами. Главные из которых — укрепление оборонной мощи и восстановление экономики и демографии. Ни один из президентов США не будет пророссийским или хотя бы не антироссийским — это непреложная истина.