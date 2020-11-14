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Саакашвили призвал полицию Грузии к неповиновению властям 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Саакашвили оскорбил грузинскую полицию
Фото: РИА Новости
Экс-президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили оскорбил грузинскую полицию и призвал ее к неповиновению властям, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Если у вас есть матери, то вам должно быть стыдно за исполнение приказов. Как вас так унизили!», — обратился Саакашвили к сотрудникам МВД Грузии и параллельно призвал своих сторонников выходить на акции неповиновения.

По его словам, необходимо «создавать проблемы» государственным учреждениям и ведомствам, «блокировать» их.
Экс-президент также сказал, что нельзя допустить работу парламента Грузии, избранного 31 октября.

«Шевелите руками!», — призвал Саакашвили сторонников.

Представитель правящей «Грузинской мечты» Георгий Кахиани заявил в ответ, что «Саакашвили показал свое истинное лицо — он думает не о народе, а о своих узкопартийных интересах».
В субботу оппозиционеры собираются снова протестовать на проспекте Руставели в Тбилиси, хотя международное сообщество признало выборы конкурентными и свободными.
Ранее исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал зачинщиком попыток штурма ЦИК одного из лидеров саакашвилевского «Единого национального движения» Никанора Мелия, который в июне прошлого года пытался ворваться в парламент во время антироссийских протестов в Тбилиси.
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В мире , Ираклий Кобахидзе , Михаил Саакашвили , МВД , Центризбирком России , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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