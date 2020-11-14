Поседевший Трамп сделал признание

В Сети обсуждают внешность Дональда Трампа, стремительно поседевшего после президентских выборов. Накануне действующий президент выступил перед публикой возле Белого дома. Он заявил, что пока не знает, чем завершатся выборы, передаёт РИА Новости.
Американцы заметили, что волосы Трампа неожиданно утратили рыжий оттенок и стали седыми. Они принялись активно обсуждать это в соцсетях:
«Неужели Трамп поседел на этой неделе?»
«Кто-нибудь еще заметил, что волосы Трампа сегодня седые?»
«Трамп внезапно больше не блондин. Его волосы, кажется, поседели со дня выборов».
Высказывается мнение, что президент чересчур переживал из-за выборов или просто перестал красить шевелюру.