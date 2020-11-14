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Поседевший Трамп сделал признание

Майк Габриелян
43 минуты назад
В Сети обсуждают внешность Дональда Трампа, стремительно поседевшего после президентских выборов. Накануне действующий президент выступил перед публикой возле Белого дома. Он заявил, что пока не знает, чем завершатся выборы, передаёт РИА Новости.
Американцы заметили, что волосы Трампа неожиданно утратили рыжий оттенок и стали седыми. Они принялись активно обсуждать это в соцсетях:
«Неужели Трамп поседел на этой неделе?»

«Кто-нибудь еще заметил, что волосы Трампа сегодня седые?»

«Трамп внезапно больше не блондин. Его волосы, кажется, поседели со дня выборов».
Высказывается мнение, что президент чересчур переживал из-за выборов или просто перестал красить шевелюру.
Напомним, что результаты выборов до сих пор не оглашены официально. Идёт подсчет голов. Американские СМИ объявили победителем Джозефа Байдена, но Трамп с этим не согласен.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Трамп готов развязать войну.
В мире,Видео,Джозеф Байден,Дональд Трамп,РИА Новости,
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