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Трамп нашел новый «аргумент» в пользу своей победы на выборах 

Профиль и ещё 13 16 минут назад
Трамп нашел новый аргумент в пользу своей победы на выборах
Фото: ©Brendan Smialowski / AFP / EastNews
Действующий президент США Дональд Трамп не собирается легко расставаться со своей должностью. Он продолжает борьбу за пересчет голосов в тех штатах, благодаря которым в лидеры президентской гонки вышел его соперник Джозеф Байден.
На своей официальной странице в Twitter он заявил, что на выборах в штате Пенсильвания не было возможности отследить подсчет 700 тыс. бюллетеней в городах Филадельфия и Питтсбург. «Что означает, в соответствии с нашей великой конституцией, что мы выигрываем в штате Пенсильвания», — написал Трамп. При этом сообщение Трампа получило от администрации социальной сети пометку «Официальные источники показали другой результат этих выборов».
Ранее сообщалось, что сторонники Трампа в Пенсильвании проиграли спор в апелляционном суде. Они пытались отменить решение окружного суда, отказавшего им в аннулировании бюллетеней, поступивших по почте после окончания голосования 3 ноября.
Пенсильвания — один из ключевых штатов в президентской гонке. Его представляют 20 выборщиков. Трамп победил в очном голосовании, но при подсчете присланных по почте бюллетеней уступил кандидату от демократов Байдену.
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В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Питтсбург , США
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