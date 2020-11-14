«Добивают государство»: в Раде заявили о дефолте

"Сегодня во многом приостановлены платежи казначейства кроме зарплат и пенсий. Все, это преддефолтное состояние. Мы не можем больше смотреть просто со стороны, как тупое, дебильное правительство воровское добивает государство", — сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".