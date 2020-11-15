Близкие к катастрофе: Германия сетует на отношения с РФ

Депутат немецкого Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Пётр Быстрон заявил, что внешняя политика ФРГ достигла «новой низшей точки». Так он охарактеризовал ситуацию, при которой Россия ввела санкции против Германии.
«При министре иностранных дел ФРГ Хайко Маасе у нас не только худшие германо-американские отношения со времён Второй мировой войны, но и отношения с Россией тоже близки к катастрофе», — приводит слова Быстрона «Комсомольская правда». Немецкий депутат также осудил позицию официального Берлина по так называемому «делу Навального».
Напомним, Германия и ряд других стран обвиняют Россию в отравлении блогера Алексея Навального. «Беспочвенное осуждение России без каких-либо доказательств, наряду с отказом от московских предложений сотрудничать в расследовании подозрительного дела Навального, — это атака на Россию», — считает Быстрон.
Ранее «Профиль» сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил о решении российских властей ввести санкции против официальных лиц Германии и Франции из-за «дела Навального». Дипломат также отметил, что поведение Берлина в случае с Навальным неприемлемо и противоречит международным обязательствам.