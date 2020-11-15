Близкие к катастрофе: Германия сетует на отношения с РФ

«При министре иностранных дел ФРГ Хайко Маасе у нас не только худшие германо-американские отношения со времён Второй мировой войны, но и отношения с Россией тоже близки к катастрофе», — приводит слова Быстрона «Комсомольская правда». Немецкий депутат также осудил позицию официального Берлина по так называемому «делу Навального».