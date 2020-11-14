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Лукашенко заявил о начале передачи полномочий президента Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
Лукашенко заявил о начале передачи полномочий президента
Фото: Василий Федосенко / EPA / ТАСС
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале передачи полномочий президента республики другим органам власти.

«Часть элиты так называемой нашей хотят изменения конституции [Белоруссии], чтобы был баланс, чтобы была ситуация противовесов, сдержек в этой конституции. То есть ее сбалансировать, уравновесить надо. Вот в чем суть. Я уже это начал делать. Даже при нынешней конституции никто не мешает. Вот мы насчитали 57 или 70 полномочий президента [Белоруссии], которые по нынешней конституции можно передать другим органам власти. Мы начали это делать. Чтобы люди посмотрели. Передать полномочия [от президента Белоруссии другим органам власти республики] можно. А вот как они понесут эти полномочия — вопрос. И по некоторым полномочиям до нового [2021] года кое-что народ увидит», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко в интервью зарубежным СМИ.

Ранее Лукашенко пообещал раскрыть детали планируемых конституционных изменений на Всебелорусском народном собрании. При этом он отверг возможность транзита власти в Белоруссии, исключив передачу поста президента республики своим сыновьям.
Напомним, 10 октября Лукашенко встречался в СИЗО КГБ Белоруссии с задержанными членами Координационного совета оппозиции. Темой встречи стала конституционная реформа Белоруссии. В Кремле отмечали, что президент России Владимир Путин поддерживает идею проведения конституционной реформы в Белоруссии.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко , Владимир Путин , КГБ РБ , ФСИН
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