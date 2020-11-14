Байден дал новое обещание американцам

"Сегодня исполняется пять лет со дня ужасных атак ИГИЛ* в Париже — нападения не просто на жителей Франции, но на наш гуманизм. Как президент, я буду работать на защиту американцев и наших союзников, борясь с терроризмом и экстремистским насилием во всех формах", — написал он в своем Twitter.