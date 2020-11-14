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Лукашенко рассказал о покушении на свою жизнь в 1994 году 

РИА Новости 57 минут назад
«В меня стреляли»: Лукашенко рассказал о покушении
Фото: © AP Photo / BelTA
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на выборах 1994 года на его жизнь покушались, а конкуренту по политической кампании Вячеславу Кебичу, занимавшему тогда пост председателя Совета министров, предлагали устранить его физически.

"Вы хоть знаете, что в меня на первых выборах стреляли? Но я не плакался. И не ходил и не рассказывал. Когда стал президентом, мне принесли документы: надо расследовать. Я говорю: положите в архив КГБ. Я даже не стал расследовать эти случаи. Сейчас эти документы где-то пылятся в КГБ. А после я узнал, что к моему альтернативному кандидату, Кебичу — мы же вдвоем остались во втором круге — пришли "доброжелатели" и предложили вариант: мы расстреливаем твою машину … и Лукашенко, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает", — рассказал глава государства в беседе с журналистами, телеверсию разговора показал телеканал ОНТ.

Как отметил Лукашенко, поскольку он и Кебич были "в альтернативе нацменам", поэтому все предполагалось "свалить" на Зенона Позняка и Станислава Шушкевича, на националистов.

"Реальный был вариант, и никто бы не разбирался… Развалился Союз, там ядерное оружие двигали-передвигали, оно еще у нас было на территории, никто бы даже не разбирался в этом. Кебич на это не пошел, за что я его всю жизнь ценю, хоть он был моим альтернативным жестоким кандидатом, поддерживаемый Россией тогда и так далее. Я его ценил, ценю и каждый фактически месяц интересуюсь состоянием здоровья его… Всегда его поддерживал. Он на это не пошел", — заявил Лукашенко.

Рассуждая о текущей ситуации в Белоруссии и действиях некоторых оппонентов, глава государства заметил, что не надо бежать ни в Польшу, ни в Литву, если хочешь чего-то сделать у себя в стране.

"А на штыках НАТО в Беларуси счастья не построишь для белорусского народа", — добавил он.

Первый тур президентских выборов 1994 года в Белоруссии прошел 23 июня — тогда Лукашенко набрал 44,82% голосов, Кебич — 17,33%. Второй тур состоялся 10 июля: за действующего главу государства проголосовали 80,34% избирателей, за его соперника — 14,17%.
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В мире , СНГ , Станислав Шушкевич , Зенон Позняк , Вячеслав Кебич , Александр Лукашенко , НАТО , Минск
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