«В меня стреляли»: Лукашенко рассказал о покушении

"Вы хоть знаете, что в меня на первых выборах стреляли? Но я не плакался. И не ходил и не рассказывал. Когда стал президентом, мне принесли документы: надо расследовать. Я говорю: положите в архив КГБ. Я даже не стал расследовать эти случаи. Сейчас эти документы где-то пылятся в КГБ. А после я узнал, что к моему альтернативному кандидату, Кебичу — мы же вдвоем остались во втором круге — пришли "доброжелатели" и предложили вариант: мы расстреливаем твою машину … и Лукашенко, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает", — рассказал глава государства в беседе с журналистами, телеверсию разговора показал телеканал ОНТ.
"Реальный был вариант, и никто бы не разбирался… Развалился Союз, там ядерное оружие двигали-передвигали, оно еще у нас было на территории, никто бы даже не разбирался в этом. Кебич на это не пошел, за что я его всю жизнь ценю, хоть он был моим альтернативным жестоким кандидатом, поддерживаемый Россией тогда и так далее. Я его ценил, ценю и каждый фактически месяц интересуюсь состоянием здоровья его… Всегда его поддерживал. Он на это не пошел", — заявил Лукашенко.
"А на штыках НАТО в Беларуси счастья не построишь для белорусского народа", — добавил он.