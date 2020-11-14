«В меня стреляли»: Лукашенко рассказал о покушении

"Вы хоть знаете, что в меня на первых выборах стреляли? Но я не плакался. И не ходил и не рассказывал. Когда стал президентом, мне принесли документы: надо расследовать. Я говорю: положите в архив КГБ. Я даже не стал расследовать эти случаи. Сейчас эти документы где-то пылятся в КГБ. А после я узнал, что к моему альтернативному кандидату, Кебичу — мы же вдвоем остались во втором круге — пришли "доброжелатели" и предложили вариант: мы расстреливаем твою машину … и Лукашенко, вы остаетесь живы, Лукашенко погибает", — рассказал глава государства в беседе с журналистами, телеверсию разговора показал телеканал ОНТ.