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NBC: Байден победил в штате Джорджия 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
СМИ: Байден победил в штате Джорджия
Фото: Reuters
Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден одержал победу в Джорджии, такой прогноз на основании собственных подсчетов дал телеканал NBC.
В этом штате, где борьба идет за 16 голосов выборщиков, представитель демократов не побеждал уже почти 30 лет.
В случае победы в Джорджии Байден набирает 306 голосов выборщиков. Ровно столько набрал Дональд Трамп на выборах 2016 года.
В свою очередь, Трамп, по прогнозу NBC, победил в колеблющейся Северной Каролине.
Подсчет голосов в штате, который дает победителю 15 голосов выборщиков, продолжается, так как избирком принимал присланные по почте бюллетени при условии отправки письма не позднее дня голосования 3 ноября.
Победа в Северной Каролине уже никак не повлияет на исход — Байден, согласно прогнозам ведущих СМИ, уже набрал необходимые 270 голосов выборщиков.
В минувшую субботу Байден заявил о своей победе на выборах. Его поздравили многие главы государств. Вместе с этим Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.
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Комментарии
В мире , Дональд Трамп , Джозеф Байден , телеканал NBC , Северный , США
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