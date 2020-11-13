СМИ: Байден победил в штате Джорджия

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден одержал победу в Джорджии , такой прогноз на основании собственных подсчетов дал телеканал NBC.

В этом штате, где борьба идет за 16 голосов выборщиков, представитель демократов не побеждал уже почти 30 лет.

В случае победы в Джорджии Байден набирает 306 голосов выборщиков. Ровно столько набрал Дональд Трамп на выборах 2016 года.

В свою очередь, Трамп, по прогнозу NBC, победил в колеблющейся Северной Каролине.

Подсчет голосов в штате, который дает победителю 15 голосов выборщиков, продолжается, так как избирком принимал присланные по почте бюллетени при условии отправки письма не позднее дня голосования 3 ноября.

Победа в Северной Каролине уже никак не повлияет на исход — Байден, согласно прогнозам ведущих СМИ, уже набрал необходимые 270 голосов выборщиков.

В минувшую субботу Байден заявил о своей победе на выборах. Его поздравили многие главы государств. Вместе с этим Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.