Лукашенко назвал сроки окончания протестов в стране

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По его словам, оппозиция продолжит протесты до весны 2021 года.

«Вот погода изменится… И, главное, их цитата — "экономика чуть ли не рухнет, тогда нам будет легче с ним справиться". То есть со мной», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что это является целью оппозиции.

В Белоруссии три месяца продолжаются массовые акции против официальных итогов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Демонстранты требуют его отставки и проведения нового голосования.