В Китае назвали способ победить коронавирус

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Эпидемиолог рассказал, как достичь коллективного иммунитета от COVID-19

РИА Новости
39 минут назад
Достижение естественного иммунитета от COVID-19 является нереальным и антинаучным, для коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация, считает академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань.
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Фото: ReutersReuters
"Естественный иммунитет не реалистичен, антинаучен и антигуманен, поэтому для достижения коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация", - заявил Чжун Наньшань на российско-китайском симпозиуме, который состоялся в режиме онлайн.
По мнению китайского эксперта, для достижения коллективного иммунитета потребуется от одного до двух лет и международное сотрудничество.
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