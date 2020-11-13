В Китае назвали способ победить коронавирус

Достижение естественного иммунитета от COVID-19 является нереальным и антинаучным, для коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация, считает академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань.
"Естественный иммунитет не реалистичен, антинаучен и антигуманен, поэтому для достижения коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация", - заявил Чжун Наньшань на российско-китайском симпозиуме, который состоялся в режиме онлайн.
По мнению китайского эксперта, для достижения коллективного иммунитета потребуется от одного до двух лет и международное сотрудничество.