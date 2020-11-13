В Китае назвали способ победить коронавирус

Достижение естественного иммунитета от COVID-19 является нереальным и антинаучным, для коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация, считает академик Китайской академии инженерных наук, ведущий специалист по респираторным заболеваниям Чжун Наньшань.

По мнению китайского эксперта, для достижения коллективного иммунитета потребуется от одного до двух лет и международное сотрудничество.