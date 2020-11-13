В США за сутки выявили 153 тыс. новых случаев COVID

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Число случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на рекордный показатель — зафиксированы более 153 тысяч новых случаев, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

В ночь на пятницу о новом суточном максимуме случаев COVID-19 в США — более 150 тысяч — сообщал проект Covid Tracking Project.

По данным университета, за последние 24 часа в США выявили 153 496 случаев заражения, скончались еще 919 человек.

По информации университета Джонса Хопкинса, с начала эпидемии в США выявили 10 557 451 случай заражения коронавирусом, скончались более 242 тысяч человек. Выздоровели более 4 миллионов заразившихся.

Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились более 52,8 миллиона человек, умерли свыше 1,2 миллиона заразившихся.