"Коронавирус — лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Белоруссию", — сказал Лукашенко. Его полная цитата прозвучала в эфире телеканала "Беларусь-24".