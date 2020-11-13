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Лукашенко считает коронавирус ширмой, за которой пытаются переделить мир 

ТАСС и ещё 3 42 минуты назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает новый коронавирус ширмой, за которой глобальные игроки пытаются переделить мир. Об этом он заявил в пятницу во время интервью СМИ республики и ближнего зарубежья, передает агентство БелТА.

"Коронавирус — лишь повод, ширма, под которой глобальные игроки пытаются переделить мир на свой манер. Понятно, что у них есть планы и на постсоветском пространстве, в том числе и на Белоруссию", — сказал Лукашенко. Его полная цитата прозвучала в эфире телеканала "Беларусь-24".

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"Парадоксально, — продолжил Лукашенко. — Но мы считаем это весомым аргументом [в пользу того], что Белоруссия состоялась как государство, имеет политический вес и серьезный экономический потенциал".
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , Минск
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