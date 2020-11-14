Назван срок выпуска вакцины для американцев

"Мы ждем одобрения. В апреле вакцина будет широко доступна для всего населения за исключением штата Нью-Йорк, где губернатор по политическим причинам — что плохо по соображениям здравоохранения — решил отложить вопрос с вакцинацией", — сказал американский лидер.