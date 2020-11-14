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Трамп сообщил, когда вакцина от COVID-19 станет широко доступна в США 

РИА Новости и ещё 4 58 минут назад
Назван срок выпуска вакцины для американцев
Фото: Reuters
Американская вакцина от COVID-19 станет широко доступна для населения Соединенных Штатов в апреле следующего года, заявил президент США Дональд Трамп на фоне заявлений BioNTech и Pfizer об успешной третьей фазе испытаний препарата.
А середине сентября Трамп уже обещал вакцину к апрелю, также он говорил, что массовая вакцинация в США начнется до президентских выборов, то есть до 3 ноября.
В пятницу Трамп сообщил, что вначале прививать от коронавируса будут группы риска и работников сферы здравоохранения.

"Мы ждем одобрения. В апреле вакцина будет широко доступна для всего населения за исключением штата Нью-Йорк, где губернатор по политическим причинам — что плохо по соображениям здравоохранения — решил отложить вопрос с вакцинацией", — сказал американский лидер.

Совместно разрабатывающие вакцину немецкая компания BioNTech и американская Pfizer сообщили в понедельник об успешной третьей фазе клинических испытаний — вакцина показала эффективность свыше 90% в предотвращении заражения COVID-19.
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В мире , США , Дональд Трамп , Pfizer
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