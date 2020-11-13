Турция одобрила силовой сценарий в Карабахе, в этом Москва серьезно расходится во мнениях с Анкарой , но это не мешает контактам стран, в том числе на высшем уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Турция заняла последовательную позицию на одобрение военной операции, на одобрение силового сценария в решении карабахского конфликта. В этом мы серьезно расходились и расходимся во мнениях с нашими турецкими коллегами. И это при этом не мешает нам продолжать тесное взаимодействие на всех уровнях, включая высший уровень", — сказал он в интервью RT.

Песков отметил, что президенты РФ и Турции постоянно находятся в диалоге.

"При наличии определенных разногласий все-таки отношения двух президентов позволяют нам, когда нужно, складывать усилия, с тем чтобы способствовать решению ряда региональных проблем", — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он также добавил, что у Москвы и Анкары очень много точек совпадения интересов.

"И Россия, и Турция жизненно заинтересованы в том, чтобы наш регион был стабильный, предсказуемый и мирный. Россия и Турция имеют очень много взаимных интересов в плане торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного сотрудничества. И взаимодействие отвечает интересам как Москвы, так и Анкары", — сказал Песков.

При этом он добавил, что "в данном случае Турция ошибочно, с нашей точки зрения, считает, что мира можно достичь силовыми методами". "Здесь мы расходимся в суждениях", — подчеркнул Песков.