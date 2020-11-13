Мужчина заболел коронавирусом и лишился пальцев 

США мужчина заболел коронавирусом и лишился фаланг восьми пальцев на руках, сообщает издание People

Грегг Гарфилд заразился коронавирусной инфекцией конце февраля во время отдыха в Италии , где вместе с друзьями катался на лыжах.

Там он почувствовал себя плохо: у него заболело горло, заложило нос, а также поднялась температура. Три дня Гарфилд провел в отеле. После возвращения домой мужчина обратился к врачу. Он смог сделать Гарфилду тест на коронавирус — на тот момент их было не так много. Результат оказался положительным. В начале марта его госпитализировали — Гарфилд не мог дышать и жаловался на боль в легких. Через пару дней его подключили к аппарату ИВЛ. Одно из его последних воспоминаний — медсестра, одетая в защитный костюм, и его слова "я не хочу умирать".

Вскоре у Гарфилда начались осложнения: давление упало, начался сепсис и стафилококковая инфекция, а также полиорганная недостаточность. Врачи боролись за жизнь пациента, но шанс выжить составлял один процент.

В апреле мужчину перевели в обычную палату, он похудел на 22 килограмма. Три пальца на его ноге почернели, а из-за нарушения кровоснабжения врачам пришлось ампутировать восемь фаланг пальцев на руках. Через два месяца его выписали из больницы.

За это время Гарфилду провели семь операций по восстановлению пальцев, кроме того, он ежедневно при помощи упражнений укрепляет легкие.