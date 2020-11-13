Представитель РФ при ООН поговорил с Тихановской

«Мы готовы разговаривать со всеми. Проходила такая "формула Арриа" (неформальные встречи, организуемые членами Совета Безопасности ООН — прим. «Ленты.ру»), организовали ее эстонцы. Да, там была Тихановская. Мы поговорили», — поведал Небензя. Он отметил, что Москва дает слово всем сторонам, в отличие от западных стран.