Разгорается борьба России и Турции из-за Карабаха

Как сообщал «Рамблер», российские миротворческие юсилы были призваны в Нагорный Карабах в качестве гаранта прекращения боевых действий между Арменией
и Азербайджаном
, заключившими 10 ноября мирное соглашение. Позже азербайджанский президент Ильхам допустил, что компанию россиянам в Карабахе в будущем могут составить турецкие военные. Утром 13 ноября его слова подтвердил министр иностранных дел Турции Мевлют Чувашоглу, который заявил, что турецких миротворцев уравняли в правах с российскими, и они будут наблюдать за ситуацией с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также на суше. На его слова тут же отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
. Он указал, что взаимодействие с военнослужащими Турции у россиян будет происходить исключительно на базе мониторингового центра, расположенного на территории Азербайджана.