Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Разгорается борьба России и Турции из-за Карабаха

Павел Тиунов
33 минуты назад
Турецкие власти активно пытаются продавить свое участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, сообщает «Коммерсант». На текущий момент туркам разрешено наблюдать за ситуацией в регионе при помощи беспилотников, но они хотят добиться совместного с Россией патрулирования.
Разгорается борьба России и Турции из-за Карабаха
Фото: ТАССТАСС
Как сообщал «Рамблер», российские миротворческие юсилы были призваны в Нагорный Карабах в качестве гаранта прекращения боевых действий между Арменией и Азербайджаном, заключившими 10 ноября мирное соглашение. Позже азербайджанский президент Ильхам допустил, что компанию россиянам в Карабахе в будущем могут составить турецкие военные. Утром 13 ноября его слова подтвердил министр иностранных дел Турции Мевлют Чувашоглу, который заявил, что турецких миротворцев уравняли в правах с российскими, и они будут наблюдать за ситуацией с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также на суше. На его слова тут же отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он указал, что взаимодействие с военнослужащими Турции у россиян будет происходить исключительно на базе мониторингового центра, расположенного на территории Азербайджана.
Турецкий эксперт, директор программы европейских исследований в государственном центре SETA Энес Байраклы заявил, что Анкара будет настаивать на присутствие своих миротворцев в Карабахе, поскольку Россия воспринимается, как союзник Армении.
При этом он подчеркнул, что окончательное решение должно быть принято в Баку. Научный сотрудник Центра ближневосточных стратегических исследований (ORSAM) Ойтун Орхан уверен, что Россия не собирается уступать Турции, в результате борьба между ними может обостриться.
«Если Турция не будет представлена на земле, ей будет сложнее влиять на политическое разрешение конфликта», - пояснил Орхан.
По его словам, скорее всего Анкара будет добиваться организации совместного с российскими миротворцами патрулирования, как это происходит в Сирии.
В мире,Дмитрий Песков,Россия,Армения,Азербайджан,Турция,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители