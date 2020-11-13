Разгорается борьба России и Турции из-за Карабаха

Турецкие власти активно пытаются продавить свое участие в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, сообщает «Коммерсант». На текущий момент туркам разрешено наблюдать за ситуацией в регионе при помощи беспилотников, но они хотят добиться совместного с Россией патрулирования.

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Как сообщал «Рамблер», российские миротворческие юсилы были призваны в Нагорный Карабах в качестве гаранта прекращения боевых действий между Арменией Азербайджаном , заключившими 10 ноября мирное соглашение. Позже азербайджанский президент Ильхам допустил, что компанию россиянам в Карабахе в будущем могут составить турецкие военные. Утром 13 ноября его слова подтвердил министр иностранных дел Турции Мевлют Чувашоглу, который заявил, что турецких миротворцев уравняли в правах с российскими, и они будут наблюдать за ситуацией с помощью беспилотных летательных аппаратов, а также на суше. На его слова тут же отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков . Он указал, что взаимодействие с военнослужащими Турции у россиян будет происходить исключительно на базе мониторингового центра, расположенного на территории Азербайджана.

Турецкий эксперт, директор программы европейских исследований в государственном центре SETA Энес Байраклы заявил, что Анкара будет настаивать на присутствие своих миротворцев в Карабахе, поскольку Россия воспринимается, как союзник Армении.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение должно быть принято в Баку. Научный сотрудник Центра ближневосточных стратегических исследований (ORSAM) Ойтун Орхан уверен, что Россия не собирается уступать Турции, в результате борьба между ними может обостриться.

«Если Турция не будет представлена на земле, ей будет сложнее влиять на политическое разрешение конфликта», - пояснил Орхан.