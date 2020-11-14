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Федеральные прокуроры не нашли доказательств нарушений на выборах в США 

Lenta.ru и ещё 14 34 минуты назад
Прокуроры не нашли нарушений на выборах в США
Фото: RACHEL WISNIEWSKI / Reuters
Федеральные прокуроры США не нашли доказательств существенных нарушений в ходе выборов президента страны. Об этом сообщает The New York Tumes со ссылкой на их письменное обращение, адресованное главе министерства юстиции Уильяму Барру.
Как пишет издание, 16 федеральных прокуроров сообщают в обращении Барру, что они не нашли доказательств «обоснованных обвинений в нарушениях при голосовании и подсчете голосов». Они также призвали его отменить распоряжение о проведении расследования, указав, что оно подталкивает министерство к партийной политике.
Кроме того, прокуроры сочли, что расследование не было необходимым, поскольку никто не выявлял каких-либо обоснованных подозрений в массовом мошенничестве на выборах. В обращении отмечается, что распоряжение о его проведении «было разработано и объявлено без консультаций с непартийными специалистами в этой области и в ведомстве».
10 ноября генеральный прокурор США Уильям Барр постановил расследовать сообщения о фальсификации выборов. Штаты должны уладить все процедуры, в том числе пересчет голосов и судебные споры по поводу результатов, до 8 декабря. Члены коллегии выборщиков будут подводить итоги во время заседания 14 декабря.
Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.
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Комментарии
В мире , США , Уильям Барр , Минюст РФ , Марикопа
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