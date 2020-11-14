Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

США установили новый рекорд по числу заражений коронавирусом 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 9 19 минут назад
США установили новый антирекорд по COVID-19
Фото: ТАСС
Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в США за сутки превысило максимально высокий с начала пандемии уровень — 154,5 тыс., сообщила телекомпания CNN.
По сведениям американского университета, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, 13 ноября в Соединенных Штатах было выявлено более 154,5 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Предыдущий антирекорд был установлен 12 ноября. Тогда было подтверждено около 153,5 тыс. случаев инфицирования, передает ТАСС.
Как сообщается, Калифорния стала вторым после Техасе американским штатом, в котором число случаев заражения коронавирусом превысило 1 млн По информации университета, всего в США зафиксировано более 10,7 млн случаев заражения коронавирусом, число умерших превысило 244 тыс. человек. По обоим показателям США занимают первое место в мире.
Напомним, 9 ноября число выявленных случаев коронавируса в США превысило 10 млн В минувшую субботу США обновили рекорд по числу выявленных случаев коронавируса за сутки — 126 тыс. 480. Прежний рекорд был установлен в США днем ранее, когда за сутки были зафиксированы 121 тыс. 888 случаев заболевания.
Видео дня. Экс-депутата лишили трех элитных квартир
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Захарова оценила реакцию блогерской среды на слова Лаврова о «деле Навального» Захарова оценила реакцию блогерской среды на слова Лаврова о «деле Навального» Штаб Трампа отозвал иск по голосам в Аризоне Штаб Трампа отозвал иск по голосам в Аризоне Лукашенко заявил о начале передачи полномочий президента Белоруссии Лукашенко заявил о начале передачи полномочий президента Белоруссии
Комментарии
В мире , США , ИТАР-ТАСС , Нью-Йорк
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео драки санитаров с пациентами в психбольнице
02:02
Опубликовано видео драки санитаров с пациентами в психбольнице
Происшествия
Опубликовано видео дебоша в такси «жены прокурора»
03:22
Опубликовано видео дебоша в такси «жены прокурора»
Происшествия
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
00:58
«Это не к добру, он не сядет»: заход на посадку Ан-124 попал на видео
Происшествия
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
00:31
Момент задержания мэра Томска Кляйна попал на видео
Происшествия
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
00:39
Редчайшее восьмиметровое существо попало на видео
Наука В мире
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
00:23
Залезший на карниз балкона мужчина в Москве попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
00:15
Жители Нагорного Карабаха сжигают дома и имущество
В мире Происшествия
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
01:12
Появилось видео высокоманевренного воздушного боя истребителей
Армия Войска
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
00:05
Самолет Ан-124 выкатился за пределы полосы в Новосибирске
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
00:30
Появилось видео с места стрельбы на улице в Швейцарии
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение