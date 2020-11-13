Две плохие новости о вакцине от коронавируса

Как сообщает компания Pfizer, до конца года она может получить от 30 до 40 миллионов доз вакцины. Этого достаточно для вакцинации 15-20 миллионов человек. Но, по мнению автора, радоваться пока рано, и несмотря на ликование причастных к созданию препарата, есть два момента, на которые нам всем стоит обратить внимание.

В понедельник немецкая компания Pfizer и ее партнер BioNTech объявили предварительные результаты, согласно которым разработанная ими вакцина против коронавируса эффективна более чем на 90%. Что же вы должны знать об этой вакцине? Чего мы не знаем и чего стоит опасаться?

1. Как действует вакцина?

Согласно статье, опубликованной французской газетой L'Obs, принцип действия вакцины заключается во введении в организм генетического материала, известного как матричная РНК. Она представляет собой молекулу, сообщающую нашим клеткам, что делать. Матричная РНК вводится для выработки в организме антигена коронавируса, то есть белка вируса, который позволяет ему прикрепляться к клеткам и проникать в них. Затем эти антигены обнаруживаются иммунной системой, и последняя начнет вырабатывать антитела, которые будут оставаться в организме в течение определенного периода времени.

2. Как проходили эксперименты?

В июле Pfizer и BioNTech начали клинические испытания вакцины от коронавируса, в ходе которых половина участников получила собственно вакцину, а другая половина — плацебо. Затем нужно было дождаться, когда люди заболеют, чтобы определить, способна ли вакцина защитить от вируса.

По словам авторов статьи в The New York Times, на данный момент 94 участника из почти 44000 человек заразились COVID-19. Независимая группа экспертов изучила данные о тех, кто получил вакцину или плацебо, и согласно предварительным результатам, вакцинация эффективна более чем на 90%.

3. Хороший ли это показатель?

Да, это действительно хороший показатель. Если результаты исследований верны и вакцина работает именно так, то вакцинация способна защитить миллионы людей.

4. Когда вакцина будет доступна населению?

К третьей неделе ноября компании, занимающиеся разработкой вакцины, планируют получить официальное разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) для последующего ее применения.

Согласно информации на официальном сайте Pfizer, компания будет собирать данные о безопасности вакцины в течение двух месяцев после последней дозы, чтобы получить разрешение на дальнейшее применение.

Компания заявила: «Вакцина будет доступна к третьей неделе ноября, то есть после сбора данных о безопасности в течение двух месяцев после второй и последней дозы вакцины по запросу Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов».

Чтобы получить разрешение на применение вакцины, необходимо соблюсти ряд критериев, наиболее важными из которых являются эффективность, безопасность и возможность постоянного производства. В случае одобрения компетентными органами США вакцина может быть доступна населению уже в конце 2020 или начале 2021 года.

5. Каковы объемы производства вакцины?

«РНК-вакцины отличаются тем, что их легко производить в очень больших количествах», — рассказал Даниэль Флерье, заместитель главы технического комитета по вакцинам в Министерстве здравоохранения Франции.

Согласно прогнозам, компании-производители вакцины намерены распространить примерно 50 миллионов доз препарата по всему миру к концу 2020 года. В настоящее время Pfizer работает над производством доз, достаточных для вакцинации 25 миллионов человек, при условии, что один человек нуждается в двух дозах. Что касается следующего года, то американская компания планирует произвести около 1,3 миллиарда доз вакцины.

6. Кто сможет пройти вакцинацию первым?

Как сообщает компания Pfizer, до конца года она может получить от 30 до 40 миллионов доз вакцины. Этого достаточно для вакцинации 15-20 миллионов человек — им введут начальную и поддерживающую дозы (через 3 недели).

Пока еще не ясно, кто претендует на получение первых доз вакцины, однако вероятней всего, группы, в приоритете окажутся наиболее подверженные риску заражения коронавирусом лица. Это могут быть медицинские работники, пожилые и люди с такими факторами риска, как ожирение или диабет.

7. Можем ли мы теперь отказаться от ношения масок?

Нет, рекомендации по профилактике заражения должны по-прежнему соблюдаться. По мнению большинства экспертов, даже когда вакцина будет широко доступна населению, дополнительные меры защиты, включая ношение масок, останутся необходимыми, пока угроза коронавируса для здоровья общества существенно не снизится.

Чего мы не знаем?

1. Уверены ли мы в эффективности вакцины?

Хотя предварительные результаты клинических испытаний указывают на эффективность вакцины, пока мы не можем судить об этом точно, поскольку такие испытания имеют другую цель. Они позволяют ученым сделать оценки на основе статистических данных, в то время как степень эффективности вакцины может быть точно определена только после того, как вакцинацию пройдут миллионы людей.

2. Защищает ли вакцина пожилых людей?

По имеющимся данным нельзя сказать точно, будут ли пожилые надежно защищены с помощью вакцинации данным препаратом. В клинических испытаниях Pfizer и BioNTech участвуют люди старше 65 лет, поэтому, в конечном итоге, эта важная информация будет предоставлена.

Согласно ранним клиническим исследованиям, у пожилых людей наблюдается более слабый иммунный ответ на вакцины против коронавируса. В то же время при столь убедительных предварительных показателях эффективности вакцина упомянутых компаний, вероятно, обеспечит большую защиту.

3. Защищает ли вакцина детей?

На этот вопрос пока нет ответа, поскольку изначально в исследованиях Pfizer и BioNTech участвовали только лица старше 18 лет, однако в сентябре они начали допускать к вакцинации подростков в возрасте 16 лет.

4. Как долго действует вакцина?

Неясно, как долго вакцина будет оставаться эффективной. По словам автора статьи в журнале Foreign Policy Лори Гарретт: «Испытания Pfizer на данный момент демонстрируют следующее: у 90% добровольцев, прошедших вакцинацию (не плацебо), SARS-CoV-2 не развился для 7-дневного исследования».

Если бы оказалось, что организм человека защищен, к примеру, на целый год, вакцину Pfizer можно было бы считать удивительно успешной, однако никто не будет ждать год для получения доказательств.

Плохие новости

1. Вакцина нуждается в особых условиях хранения

В основе вакцины Pfizer лежит матричная РНК, стимулирующая клетки организма производить миллионы копий белка вируса SARS-CoV-2.

При этом вакцина очень нестабильна, и до инъекций препарат необходимо хранить при температуре не менее —103 градусов по Фаренгейту (-75 градусов по Цельсию), с чем стандартные морозильные камеры справиться не в состоянии.

В настоящее время немногие учреждения в сфере здравоохранения, больницы и врачебные кабинеты имеют запасы сухого льда или устройства для подобной заморозки и поддержания стабильно низких температур. Также отсутствует необходимое количество средств для транспортировки такой вакцины. Сухой лед и морозильные камеры могут справиться с этой задачей, но в мире наблюдается нехватка чистого углекислого газа, который при замерзании превращается в сухой лед.

2. Вакцина не панацея

К сожалению, вакцина не сможет спасти мир за несколько месяцев, и коронавирус успеет унести жизни множества людей, если общественность не примет более жесткие ограничительные меры в отношении социального дистанцирования, ношения защитных масок и соблюдения личной гигиены.